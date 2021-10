Sve više otpada odvajamo, ali i dalje nedovoljno da zadovoljimo propise Europske unije. I dok se većina Hrvatske utrkuje s vremenom, recept za uspjeh u odvajanju otpada ima mala međimurska općina s 3000 stanovnika, uglavnom proizvođača krumpira.

Općina Belica u Međimurskoj županiji šampion je po odvajanju otpada. Razdvajaju 80 posto komunalnog otpada, a tvrde da je tajna u stalnoj edukaciji.

"Ljudi su dobili objašnjenje da ne može to tako, da se ne bude odvezlo ako se bude krivo odvajalo. Dobili su letke kamo što ide. Pitali su što nisu znali i na takav način se ispravi i sve bolje i bolje krene", rekao je komunalni redar Tomica Ciceli.

Kante i infrastrukturu koju su trebali, uglavnom su kupovali uz pomoć EU fondova. Upravo to Ministarstvo održivog razvoja sugerira svim gradovima i općinama.

"Oni koji misle da otpad nije njihov problem, nego misle da je nečiji drugi, jednostavno treba uputiti da je njihov", rekao je ministar održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Hrvatska je u prošloj godini razdvojila ukupno 41 posto otpada, a ciljevi koje moramo ispuniti su 55 posto do 2025., 60 posto do 2030. i 65 posto do 2035. godine. Gradovi koji malo odvajaju već sada plaćaju kazne. Prošle godine fakturirano je 46,93 milijuna kuna, najviše Zagreb i Split, a spremaju se i novi nameti.

"One jedinice lokalne samouprave koje svojom izgradnjom i informiranjem građana budu postizali dobre rezultate će biti lišene plaćanja ovog nameta", rekao je Ćorić.

Neki ranije kažnjavani, poput Zagreba, bilježe napredak. No i dalje postoje mjesta koja, umjesto da ulože u infrastrukturu i edukaciju, čekaju kazne.

