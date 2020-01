Zagrepčane bi mogao dočekati skuplji odvoz otpada. Mnogo je novih pravila, a unatoč novim cijenama, problem je i dalje isti – previše smeća, a premalo odvoza.

Od prvog dana veljače Zagrepčani će plaćati skuplji odvoz otpada. Fiksni dio za kućanstva iznosit će 68,57 kuna, a varijabilni će ovisiti o zapremini kanti i koliko često će se one iznositi na ulicu.

Pomoćnik voditelja Čistoće Slavko Ivanda tvrdi kako se radi o trošku od prosječno 10 kuna za jedno pražnjenje. I dok će oni koji žive u kućama lako regulirati svoj varijabilni trošak, stanarima višestambenih zgrada to će biti sve, samo ne laka računica.

Stanari će međusobno trebati donijeti odluku o tome koliko svaki pojedini stan proizvodi komunalnog otpada. Na njima je kako će se to dogovoriti: po broju ukućana, kvadraturi stana, ili nečem trećem. Izjavu će dostaviti Čistoći. Ne dogovore li se, varijabilni trošak svi će plaćati jednako: 12 lipa umnoženo s brojem litara spremnika i brojem odvoza na mjesec, podijeljeno s brojem stanova na ulazu.

Ukoliko stanari žele manje račune moći će to postići regulacijom broja odvoza otpada, no to u praksi neće biti jednostavno jer će Čistoća podjednako naplaćivati odvoz bez obzira je li kontejner pun ili prazan sve dok se nalazi na javnoj površini.

Stanari zato kontejnere mogu spremiti u smetlarnik ako ga zgrada ima ili investirati u boksove, i spremnike držati pod ključem, pa u jednom i drugom slučaju kante vaditi van samo kada su pune i na taj način štedjeti na računima. Drugi trik za manje račune je češći odlazak na reciklažna dvorišta.

"Ukoliko na reciklažno dvorište donesu određene vrste otpada, papir, plastike i svih drugih vrsta otpada, na finalnom računu će moći vidjeti i taj popust", objašnjava Ivanda. Spreman je i cijeli set kazni od 250 kn za oštećene spremnike, do 800 kuna za izbjegavanje korištenja usluge. "Imam 30 kvadrata i sada će to poskupiti kao i onima sa puno kvadrata", razočarana je Zagrepčanka Vesna.

I dok je nova pravila teško pohvatati, a kamoli zaključiti kako će zaživjeti u praksi, ne čudi što gradonačelnik na temu otpada često gubi živce. No to ga ne opravdava za napade poput onoga na novinarku Nove TV, Sanju Višticu, kojoj je vikao da ne odvaja otpad. "Nemojte me molit nego idemo, nemojte me molit, moli se u crkvi, idemo kući kod vas i kod mene, idemo, pustite priče, imam ja previše vremena za priču, pričajte vi to nekom drugom", bjesnio je tada neprilagođeno.

Pita li se resornog ministra, Hrvatska će do kraja godine ispuniti europske norme o pedeset posto odvajanja otpada. "Novi zakon o gospodarenju otpadom koji ćemo na Vladu poslati u prvom kvartalu 2020. godine će nas dodatno usmjeriti u tom smjeru", rekao je ministar Tolušić.

Pojedinosti o novom zakonu ne otkriva, no moguće je da dok se jedan sustav tek uhodava, krene realizacija novoga.

