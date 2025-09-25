Petrači se nagodili s USKOK-om? Dobili kazne manje do 5 godina zatvora, ali i novčane kazne?

Novosti u sudskom procesu oko afere Mikroskopi. Nakon ljetos podignute optužnice protiv Hrvoja Petrača i njegovih sinova, bivšeg ministra Vilija Beroša i više liječnika - sutra će se o njoj raspravljati na zagrebačkom Županijskom sudu. Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović otkriva što se očekuje na sudu.

Pitanje je jesu li se Petrači nagodili s USKOK-om?

"Još u ljeto spominjalo se da su neki od okrivljenih priznali djelo i nagodili se s Uskokom, a čini se da će takav epilog biti i sutra na sudu.

U ovoj aferi okrivljeni je osam osoba i tri tvrtke, a doznajemo da su postignute nagodbe za 4 osobe i dvije tvrtke - s Hrvojem Petračom i njegovim sinovima te s poduzetnikom Sašom Pozderom i njihovim tvrtkama.

Neslužbene informacije govore i da su dobili kazne manje do 5 godina zatvora, ali i novčane kazne koje se kreću do nekoliko stotina tisuća eura, ali i da je u pitanju vraćanje štete države, a znamo da je Uskok objavio da je šteta za državu oko 740 tisuća eura. Doznajemo i da je novac već plaćen.

Evo kako bi se takva nagodba odrazila na ostale okrivljenike u daljnjem postupku.

"Ako sutra na sudu za ovih šest nagodbi budu izrečene i presude, onda će se postupak razdvojiti, pa će optužnicom dalje biti obuhvaćeni bivši ministar zdrvastva i još trojica liječnika.

Čuli smo još ljetos kako su odvjetnici okrivljenih izjavljivali da nagodbe Petrača i ostalih ne znače i da su teretili Beroša i ostale, samo da su priznali djelo...

Svi okrivljeni su na slobodi, osim Hrvoja Petrača koji je još uvijek u istražnom zatvoru, preostaje vidjeti kakva će odluka biti u tom slučaju, on bi na slobodu mogao u slučaju da ponudi jamčevinu i da sud na to pristane", javlja Krajinović.



