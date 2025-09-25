Obavijesti Foto Video Pretražite
Petrači se nagodili s USKOK-om? Dobili kazne manje do 5 godina zatvora, ali i novčane kazne?

25. rujna 2025.
Petrači se nagodili s USKOK-om? - 3
Petrači se nagodili s USKOK-om? - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Jesu li se Petrači nagodili s USKOK-om? Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović otkriva što se očekuje na sudu.
  1. Melania Trump
    odbijenica

    Potez Melanije Trump zgrozio Olenu Zelensku i Ukrajince
  2. Smrdljivi martin, ilustracija - 2
    Dobro je znati

    Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
  3. Stipo Mlinarić Ćipe i Ivan Penava
    komentar Domagoja Zovka

    Ovako je izgledao tajni noćni sastanak na kojem je razotkrivena najveća tajna o Srbima
Gost Dnevnika Nove TV Ivan Penava
desnica mijenja stav
Penava o promijenjenom mišljenju, specijalnom ratu i kugi: "Vlast i oporba nisu isto, to je istina"
Kapetanica iz Hrvatske o napadu dronova na Sredozemlju
Flotila za Pojas Gaze
Kapetanica iz Hrvatske za Dnevnik Nove TV o napadu dronova na Sredozemlju: "Svjesni smo da je to taktika zastrašivanja"
Dronovi ponovno uznemirili Dance
Nisu ih obarali
Dronovi opet uznemirili Dance, još se ne zna čiji su: "Ne bi trebalo biti sumnje..."
Dnevnik Nove TV objavio crobarometar za rujan
CROBAROMETAR ZA RUJAN
Ekskluzivno istraživanje: Jedan ministar popularniji od Plenkovića, evo kakav je odnos stranaka
Borba s birokracijom ugrozila je život malene Nives
Pomogli dobri ljudi
Borba s birokracijom ugrozila je život malene Nives: "Disala je punim plućima, a onda su se napadi pojačali..."
Melania Trump odbila susret sa Olenom Zelenskom
odbijenica
Potez Melanije Trump zgrozio Olenu Zelensku i Ukrajince
Penava: Ostvarili smo pomak Hrvatske udesno što je htjela većina građana
drugi svjetski rat
Više od 1000 žrtava ukopanih i zazidanih u tunelu? "Imamo ozbiljne indicije o pronalasku masovne grobnice"
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Na Ovčari kod Vukovara otkrivena nova masovna grobnica
ubijeni iz vatrenog oružja
Na Ovčari kod Vukovara otkrivena nova masovna grobnica
Zastrašujuće otkriće u domu osumnjičenog za likvidaciju u Slavoniji: Policija objavila što je sve našla
ODREĐEN MU ISTRAŽNI ZATVOR
FOTO Zastrašujuće otkriće u domu osumnjičenog za likvidaciju u Slavoniji: Policija objavila što je sve našla
"Samo Svinja Srbina Spašava": Urnebes i optužbe na tajnom sastanku DP-a
komentar Domagoja Zovka
Ovako je izgledao tajni noćni sastanak na kojem je razotkrivena najveća tajna o Srbima
Nakon Kopenhagena zbog dronova zatvorena i zračna luka u Aalborgu
Već drugi opet ovoga tjedna
VIDEO Drama u europskoj zemlji: Neidentificirani dronovi nad četiri aerodroma
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Filip Živojinović iznenadio Aleksandru Prijović za 30. rođendan luksuznim poklonom
rasplakala se
Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Bizaran predmet na staklu parkiranog automobila podiže bezbroj pitanja
Zanimljivo
Bizaran predmet na staklu parkiranog automobila podiže bezbroj pitanja
Balkanska mama postala hit na TikToku: Kći je pokušala nasamariti, a obrat nasmijao gledatelje
Mama zna!
Balkanska mama postala hit na TikToku: Kći je pokušala nasamariti, a obrat nasmijao gledatelje
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Šok u Sloveniji! Đalović otišao iz Maribora zbog tučnjave na treningu
kaos!
Šok u Sloveniji! Đalović otišao iz Maribora zbog tučnjave na treningu, njegov igrač ga udario?
Detalji kaosa: Đalović je dobio po glavi od igrača, ultrasi kluba su odmah reagirali, a viđen je i automobil?
užas!
Detalji kaosa: Đalović je dobio po glavi od igrača, ultrasi kluba su odmah reagirali, a viđen je i automobil?
Izjava trenera Dinama nakon pobjede karijere možda je nešto najbolje što ćete danas čuti
svašta je prošao
VIDEO Izjava trenera Dinama nakon pobjede karijere možda je nešto najbolje što ćete danas čuti
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
U dobru i zlu: Zdravica koju će pamtiti - koja je vijest obradovala cijelu obitelj?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Zdravica koju će pamtiti - koja je vijest obradovala cijelu obitelj?
MasterChef: Mislili su da su sigurni, a onda je uslijedilo iznenađenje!
TIM MARIO
Mislili su da su sigurni, a onda je uslijedilo iznenađenje!
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Najjednostavniji kolač s jabukama: Sočni griz jeseni za svako doba dana
Lako
Najjednostavniji kolač s jabukama: Sočni griz jeseni za svako doba dana
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti
Ide kući pjevajući
Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
velika odluka
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Danijela Martinović u skinny trapericama i gležnjačama na petu
PREDOBRO IZDANJE
Danijela Martinović: Dokaz da su skinny traperice i gležnjače na petu pobjednička jesenska kombinacija
