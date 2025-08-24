Beroš traži posao, a Vlada nedavno promijenila zakon koji mu sad ide na ruku: "Još je radno aktivan"

Ministrica zdravstva komentirala je izmjene Zakona zbog kojih bi bivši ministar Vili Beroš mogao, unatoč podignutoj optužnici, ponovno na radno mjesto.

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, protiv kojeg je nedavno podignuta optužnica u Aferi mikroskopi - u potrazi je za poslom.

Neslužbeno se doznaje kako se prijavio na natječaj za liječnika neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice.

Mogući povratak Beroša u bolnicu, danas je komentirala i njegova nasljednica, ministrica Irena Hrstić.

Poručila je kako su izmjene Zakona prema kojim se za neke poslove ne traži potvrda da se ne vodi kazneni postupak, donesene prije ljetne stanke.

Bivši ministar, kaže, odlučit će sam za sebe.

"U svakom slučaju treba čovjek polaziti od sebe, koliko zna struku i treba znati kakav mu je radni odnos. Koliko je meni poznato, ministar Beroš je još uvijek radno aktivan, barem onog što se tiče, nije stariji od 65 godina za umiroviti se, ja sam sigurna da je on sagledao sve činjenice, ima svoju struku i odlučit će. Njegova je odluka, svatko odlučuje za sebe", poručila je Hrstić.

