Magla na kopnu, sunce na Jadranu, a stiže i promjena: Meteorolog otkriva detalje

Ciklona koja se posljednjih nekoliko dana zadržavala u Sredozemlju danas je oslabjela i polako odmiče na istok, tako da će u cijeloj južnoj i središnjoj Europi sada zavladati anticiklona koja donosi još stabilnije vremenske prilike. Za unutrašnjost Hrvatske to znači nastavak magle i niskih oblaka, a za Jadran sunce.

U utorak na kopnu preslika današnjeg vremena. Cijelo prijepodne imat ćemo maglu, sumaglicu i niske oblake, mjestimice uz rosulju. Pri tome će biti svježe i pomalo hladno, s temperaturom od 0 do 4 Celzijeva stupnja. Na Jadranu zato sunčano i ugodno, razvedrit će se i na krajnjem jugu gdje je danas još bilo kiše. Bura će puhati samo slabo do umjereno, uz temperaturu od 9 do 13 u najranijim jutarnjim satima.

Magla će se u središnjoj Hrvatskoj prije podneva polako dizati u niske oblake. U mnogim će predjelima poslijepodne tako i ostati – oblačno, tmurno i svježe. Najveća vjerojatnost za razvedravanje i sunčana razdoblja je u Zagorju i Međimurju. Tamo će onda biti i malo toplije, oko 13, dok će drugdje najviša temperatura biti između 7 i 9.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu magla i niski oblaci sutra će se dugo zadržavati. Tek će se rijetko i lokalno uspjeti djelomično razvedriti, uz kraća sunčana razdoblja. O tome će ovisiti i temperatura koja će uglavnom biti između 7 i 11.

U Istri, Primorju i na Kvarneru nastavlja se sunčano i pretežno vedro vrijeme. Bura će sutra biti slabija nego danas, a poslijepodne će i okrenuti na sjeverozapadni vjetar, tako da će biti ugodnije. Maksimalna temperatura oko 17.

U Gorskoj Hrvatskoj viši će dijelovi biti sunčaniji, dok će se u dolinama, osobito u Lici, zadržavati magla i niski oblaci. I temperatura će onda ovisiti o duljini zadržavanja magle, uglavnom će biti između 8 i 13 stupnjeva.

U Dalmaciji u utorak sunčano. Samo će prolazno biti malo oblaka koji će se premještati od sjeverozapada prema jugoistoku. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, no danju će biti vrlo ugodno, uz najvišu temperaturu između 17 i 19.

Prognoza iduća tri dana

Od srijede do petka na kopnu i dalje magla i niski oblaci koji će se većinom dugo zadržavati. Poslijepodne su moguća tek kraća sunčana razdoblja. Zatim u petak manje magle pa je tad veća vjerojatnost za poslijepodnevno sunce. Vjetar će ovih dana biti vrlo slab, a temperatura – ujutro oko 2, poslijepodne oko 10. Znači, još ostaje svježe, zatim u petak oko 13.

Na Jadranu uglavnom sunčano. Samo će na sjevernom dijelu u četvrtak i petak biti nešto više oblaka, no vrlo rijetko je moguće malo kiše. A u petak je lokalno moguća i jutarnja magla, češće na sjeveru, a rjeđe u Dalmaciji. Vjetar će biti većinom slab, samo povremeno i umjeren maestral. Temperatura od 10 do 17.

Dakle, većinu ovog tjedna na Jadranu će biti sunčano, a u unutrašnjosti tmurno, oblačno i maglovito. Kraća sunčana razdoblja na kopnu moguća su samo u popodnevnim satima, prije zalaska sunca. Zatim je za vikend sve izglednija promjena vremena i pogoršanje. Prvo će u subotu zatopliti uz južinu, a potom u nedjelju zahladnjeti.