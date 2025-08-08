Izraelski veleposlanik u velikom intervjuu: "Krv nevinih njima ide u prilog, ne očekujem da Hrvati razumiju detalje"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da Izrael namjerava preuzeti vojnu kontrolu nad cijelim pojasom Gaze.

Tu je temu u velikom intervjuu s reporterom Dnevnika Nove TV Goranom Latkovićem komentirao izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren, kojeg je Latković pitao koliko će civila stradati zbog najavljene akcije.

"Ovo je rat i morate si postaviti pitanje tko od njega ima koristi i koja je njegova svrha. I zašto Hamas ne zaustavi rat u svrhu očuvanja života Palestinaca koji su postali kolateralne žrtve njegova političkih ciljeva?", napomenuo je Koren.

Goran Latković i Gary Koren, veleposlanik Izraela u Hrvatskoj - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Morate znati tko od ovoga ima najviše koristi – Iran. Ne očekujem da će ljudi u Hrvatskoj, posebno ne tijekom ljetnih odmora, razumjeti detalje. Nisam ciničan, nego objektivan. To je za Izrael egzistencijalni rat", dodao je.

Hamas, nastavio je veleposlanik, nije briga za nevine žrtve.

"Krv nevinih njima ide u prilog jer u Europi izaziva bijes, jer na Izrael stavlja pritisak i ometa pregovore. To je užasan dio stvarnosti – dobrodošli na Bliski istok", rekao je Koren.

Izraelski plan za Gazu

Osvrnuo se i na prosvjednike koji se protive okupaciji Gaze.

"Ovo je za nas prilika za obračun s Hamasom", istaknuo je Koren te dodao da je glavni cilj izraelskih vlasti razoružanje Hamasa, zatim povratak svih talaca te demilitarizacija Gaze i održavanje sigurnosne kontrole nad njom. Na kraju je plan uspostaviti alternativne civilne vlasti koja nije ni Hamas ni Palestinska samouprava.

Goran Latković i Gary Koren, veleposlanik Izraela u Hrvatskoj - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Za Hamas neće biti mjesta u Gazi čak ni u smislu civilne vlasti, a ne može se vjerovati ni Palestinskoj samoupravi. Oni plaćaju milijune eura obiteljima terorista", ustvrdio je veleposlanik.

Latković ga je pitao jesu li izraelske vlasti spremne žrtvovati taoce da bi postigle svoje ciljeve.

"To je dio rasprave. Ja s vama neću podijeliti svoje osobno mišljenje, nego ovdje zastupam državu", odgovorio je pa dodao: "Žao mi je što to moram reći, i to će zvučati cinično, ali neki govore da je to cijena koju treba platiti. Gubimo i vojnike, koji ondje trebaju biti spremni na napade. Ovo je teško pitanje i nema jednostavnih odgovora."

Glad u Gazi

Reporter Dnevnika Nove TV je Korena upitao i zašto Izrael dopušta da djeca u Gazi gladuju.

"To je provokativno pitanje, ali niste prvi koji ste ga postavili. Izrael ne provodi politiku izgladnjivanja. Mi smo civilizirana i demokratska zemlja i naši vojnici i političari su odgojeni u skladu s humanističkim vrijednostima, za razliku od Palestinaca koje je odgojio Hamas", odgovorio je.

"Na nevjerojatnoj razini puštamo humanitarnu pomoć da uđe u Gazu. Od početka rata je ondje ušlo oko dva milijuna tona pomoći", dodao je.

Ujedinjeni narodi, nastavio je, su izvijestili je Hamas ukrao više od 90 posto zaliha iz kamiona pomoći.

"To ne ide direktno gladnim ljudima i djeci, nego to drže kod sebe i koriste kao mehanizam vlasti nad ljudima pa to i prodaju po visokim cijenama", ustvrdio je Koren.

Gary Koren, veleposlanik Izraela u Hrvatskoj - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Ne govorim da nema mjesta gdje postoji glad, ali ne postoji politika izgladnjivanja. To nije u skladu s našim pravilima i to bi čak bilo politički neproduktivno", napomenuo je.

Suradnja s Hrvatskom

Komentirao je i zapovijed predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića da se prekine vojna suradnja s Izraelom.

"Mi ne komentiramo ništa o prodaji ili kupovini oružja, niti o suradnji. Za to postoji i pravni razlog: kada države surađuju, postoji element tajnosti. Ne kažem da imamo tajni dogovor s Hrvatskom, ali ja ne mogu otkriti ništa", rekao je Koren.

Osvrnuo se i na mogućnost da Hrvatska prizna Palestinu.

"Na početku bih želio izraziti našu zahvalnost zbog politike hrvatskih vlasti, koja je u skladu i s politikom drugih europskih država. Ja vjerujem premijeru Andreju Plenkoviću i zahvalni smo na njegovim izjavama", rekao je veleposlanik.

"Ja sam diplomat i svjestan sam što drugi govore i to poštujem. Vi ste demokracija, postoji razdor i ne govore svi isto. Ako dođe zbog moralnih razloga, lakše je razumjeti jer je poput kompenzacije jer se ne može pomoći Palestincima. Međutim, najbolji način da im se pomogne je da se napadne Hamas. Kada Hamas nestane, nastat će mogućnost da se obnovi Gaza i stvari vrate u normalu", zaključio je Koren.

Cijeli intervju možete pogledati ovdje.