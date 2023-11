VIDEO Izraelska vojska objavila snimke iz bolnice u Gazi: "Ovdje su dovozili taoce"

Vojni glasnogovornik kazao je kako je vojnik, kaplar Noa Marciano (19), ubijen nakon što je prebačen u bolnicu Al-Shifa s lakšim ozljedama.

Izrael tvrdi i da je pronađen tunel na mjestu za koje tvrdi da je bio zapovjedni centar Hamasa. Hamas to negira.

BBC nije uspio provjeriti video koji su u nedjelju predstavile Izraelske obrambene snage (IDF) na brifingu za novinare. Na snimci se vidi kako u bolnicu dovoze dvojicu taoca. Jedan se opire pratnji, dok je drugi na nosilima.

Ministarstvo zdravstva Gaze, koje vodi Hamas, kaže kako ne može potvrditi autentičnost snimke.

These findings prove that the Hamas terrorist organization used the Shifa Hospital complex on the day of the October 7 Massacre as terrorist infrastructure. 2/2 pic.twitter.com/2UzlpKrNnv