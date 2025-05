Svoje dojmove s konklave podijelio je kardinal Josip Bozanić koji je, kako kaže, posebno radostan brzim izborom novog pape. Nakon svete mise, u petak se susreo sa Svetim Ocem.

Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u miru Foto: DNEVNIK.hr

Sve su zabilježili zajedničkom fotografijom, a u subotu je otkrio i o čemu su razgovarali.

"Nakon što je rekao koje će ime nositi, nakon što smo zajedno izmolili molitve kako je to predviđeno konstitucijama, onda smo prišli pojedinačno papi. To je bio moj prvi susret sa Svetim Ocem kao Svetim Ocem. Ja sam mu najprije čestitao, izrazio svoju odanost vjerničku i kardinalsku i rekao sam njemu da je cijeli hrvatski narod, crkva u Hrvatskoj molila za novoga papu. I još sam nadodao: "Za mene je znakovito da ste vi izabrani na današnji dan, dan kad se rodio bl. Alojzije Stepinac". Za mene je to znak. On je shvatio i razumio", rekao je Bozanić.