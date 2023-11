Strahote rata na Bliskom istoku se nastavljaju: U noćnim pohodima ubijana djeca, ograničen ulazak humanitarne pomoći u Gazu

prošlo je šest tjedana od izbijanja sukoba na Bliskom istoku

u noćnim napadima, ubijeno je najmanje 5 Palestinaca na Zapadnoj obali i 26 u Khan Younisu

izraelska vlada poziva stanovništvo južne Gaze da se presele

Izrael planira pustiti dva kamiona goriva dnevno u Gazu

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:33 Jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadi upozorio je u subotu da će arapsko kraljevstvo učiniti "sve što je potrebno" da zaustavi raseljavanje Palestinaca u jeku rata Izraela i Hamasa u Gazi.

"Nikad nećemo dopustiti da se to dogodi. Osim što bi to bio ratni zločin, to bi bila i izravna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Učinit ćemo sve što je potrebno da to zaustavimo", rekao je Safadi na sigurnosnom samitu IISS Manama Dialogue u Bahreinu.

"Ovaj rat nas ne vodi nigdje nego prema još više sukoba, više patnje i prijetnji širenja u regionalne ratove", rekao je Safadi.

8:24 Izrael je tijekom noći objavio da će dopustiti dva kamiona dnevno u Gazu nakon pritisaka SAD-a i UN-a koji su upozoravali na humanitarne uvjete u Gazi.

"Povećat ćemo kapacitete humanitarnih konvoja i kamiona sve dok postoji potreba", komentirao je pukovnik Elad Goren iz COGAT-a.

8:20 Izraelska vlada navodno baca letke koji upozoravaju Palestince da pobjegnu iz grada.

"Tražimo od ljudi da se presele. Znam da mnogima nije lako, ali ne želimo vidjeti civile zahvaćene unakrsnom vatrom", rekao je u petak pomoćnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua Mark Regev.

Sky News piše da je počela sljedeća faza izraelske odenzive.

Pročitajte i ovo iz minute u minutu Vukovar i Škabrnja: 32. godišnjica tragedije i stradanja u Domovinskom ratu

8:19 Ubijeno je oko 26 Palestinaca, većinom djece u ranim jutarnjim satima u izraelskim napadima na Khan Younis u južnoj Gazi, prenosi Reuters.

8:10 Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgieva rekla je Reutersu u petak da Fond "ozbiljno razmatra" moguće povećanje egipatskog kreditnog programa od tri milijarde dolara zbog gospodarskih poteškoća izazvanih ratom Izraela i Hamasa.

MMF će možda trebati povećati egipatski program zbog posljedica rata u Gazi, rekla je Georgieva Reutersu u intervjuu na marginama samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje.

Georgieva je dodala i da sukob "razorno uništava" stanovništvo i gospodarstvo Gaze i ima "teške učinke" na gospodarstvo Zapadne obale, a također predstavlja poteškoće za susjedne zemlje Egipat, Libanon i Jordan kroz gubitak turizma i veće troškove energije.

Pročitajte i ovo Tužan dan Dan sjećanja na škabrnjske žrtve u Domovinskom ratu

8:03 U izraelskom napadu na zgradu u okupiranoj Zapadnoj obali ubijeno je najmanje pet Palestinaca, a još dvoje je ozlijeđeno, priopćila je služba hitne pomoći palestinskog Crvenog polumjeseca rano u subotu.

Izraelska vojska nije odmah dala komentar o incidentu u izbjegličkom kampu Balata, u središnjem gradu Nablusu.

Palestinski Crveni polumjesec ranije je priopćio da se njihovi medicinari 'bave' s pet ljudi ozbiljno ozlijeđenih od eksplozije, a svi su muškarci u dobi od 19 do 25 godina.

Zapadna obala, dio teritorija koji je Izrael zauzeo u ratu na Bliskom istoku 1967., doživjela je nagli porast nasilja od smrtonosnog napada Hamasovih naoružanih napadača iz Gaze prošlog mjeseca na južni Izrael.

Najmanje 186 Palestinaca, uključujući 51 dijete, ubile su izraelske snage na Zapadnoj obali od listopada, prema podacima UN-a, po kojima su dodatnih osam ubili izraelski doseljenici, dok su četiri Izraelca ubijena u napadima Palestinaca.