Premijer Plenković daje izjavu nakon sjednice Vlade. Za aferu je okrivio oporbu, koja kaže, ide spašavati poglavicu Milanovića i napada HDZ. Smatra da je sve netema, a da je cilj kreirati kaos.

Nakon sjednice Vlade premijer Plenković daje izjavu. Prvo je komentirao inflaciju koja se prema podacima smanjuje u siječnju, te početak obnove.

Uslijedila su pitanja novinara. Prvo pitanje je bilo o inflaciji. Zašto rastu cijene hrane i zašto cijela frka ako to nema veze s eura?

"Očekujemo da se ne koristi kontekst globalne krize i kontekst zamjene kune s eurom za dizanje cijena. Tu ćemo jako paziti jer vidimo da u nizu država članica EU-a, taj trend spuštanja stope inflacije ide prema dolje. Prosjek europodručja je 8,5. Mi smo na 12,7. Četiri članice su iznad. Postoji niz članica srednje i istočne Europe koje imaju višu stopu nego mi, a nisu ušli. Dakle, oni koji nisu ušli u eurozonu imaju još goru stopu inflacije nego mi", rekao je Plenković.

Potom je nastavio:

"Nema svađe, ima samo korektna zamjena cijena. Teza koju smo rekli prije mjesec dana je daa nema razloga za povećavanje, zaokruživanje cijena. Vidjeli ste od Državnog inspektorata da je bilo neopravdanog dizanja cijena", kazao je premijer na početku izjave i ponovio: "To nije svađa, već moramo biti svi korektni", rekao je.

Potom je komentirao najnoviju aferu koja trese HDZ-ovce i njegovu Vladu. Naime, objavljene telefonske poruke koje su brojni državni dužnosnici razmjenjivali s bivšim direktorom Hrvatskih šuma, sada USKOK-ovim osumnjičenikom, glavna su politička tema svih medija. Do sada smo od aktera mogli čuti samo relativiziranje afere. U međuvremenu slučajem glasnogovornika Marka Milića bavit će se Povjerenstvo za sukob interesa.

"Ja nisam bio pozvan niti od strane USKOK-a", kazao je premier.

Rekao je da afera ima veze s političkim rejtingom HDZ-a koji je potukao oporbu. "Nakon ankete nastao je politički kaos, što je logično jer su na koljenima. Sada oporba nema što. Njihova strategija je jasna, oporba kreira svaki dan netemu, kako bi se kreirao kaos. Kao i sa Zakonom o pomorskom dobru. Kakve su to gluposti. Tko je predvodnik u Zakonu o pomorskom dobru. Onda profesor Sakoman. On ide optužiti sina Medveda?", kaže Plenković.

"Moraju izmisliti bilo što samo da ne bi morali slušati naše uspjehe. Njima pred izbore nije lako. To je jedan očaj koja nema druge strategije nego izbaciti jednu temu".

Za Hajdukovića je rekao da je došao mu plakati kad su mu provalili u stan. Ipak rekao je da ne može dati ruku u vatru za bilo koga.

Teze je da su pukle poruke od Rimac jer se netko od ovih ljudi našao kao tema. Tema je kaos, rekao je Plenković.

"Ponedjeljak. Naš poglavica opozicijski, Milanović, brutalno izvrijeđa vašeg kolegu. 40 minuta torture. Citiram gospodina Hrstića. Ja to nisam gledao, ali sam čitao kolumnu u kojoj je posljedica da njegovi savjetnici dozivaju veleposlanike jedne zemlje koja je spomenuta i kažu, joj, oprostite, bio je lapsus. Lapsus. 40 minuta stavova o Rusiji, Ukrajini, Srbiji, Kosovu. I onda neki politički tjednik, tu večer kad izlazi, ignorira Petrinju. Nema ni retka, nula, zero. Jedne rečenice nema o nastupu poglavice u Petrinji i stavova koji ruiniraju vanjskopolitički kredibilitet Hrvatske. To ništa.

I onda ide operacija spašavanja našeg poglavice. Da skrenemo pozornost, jer su čak i oni vidjeli da je lapsus tako velik, kao Himalaja i da ga ne možemo spasiti nikako nego da prebacimo fokus na HDZ. Taj isti tjednik izvlači iz gliba gradonačelnika Zagreba u komentarima. Zločesti ovi koji rade u smeću i Čistoći, on dobar, njemu se podmeće. Ništa o napadu na vašeg kolegu u Petrinji, sve baci glib na HDZ, a izvlači iz Čistoće gradonačelnika. I sad se mi neiskusni moramo loviti za taj parangal. Pa naravno da nećemo", rekao je Plenković.

Na pitanje ima li tu trgovine utjecajem, rekao je da nema utjecaja. "To je komunikacija u kojoj se on informira", kazao je.

"Najbolje da se svi izuzmemo posla kojeg radimo", poručio je vidno nervozan premijer kojemu je za vrijeme izjave drhtao glas.

Ponovio je da oporba spašava poglavicu Milanovića iz gliba i pijeska.

Tvrdi i da oporba spašava "ovoga iz Čistoće". To je politička agenda spašavanja onoga koji nas sramoti", kaže premijer.

"Ja nisam ni policija ni DORH, a njima naloge daje Benčičla, Milanović".

Na pitanje jesu li njemu te poruke normalne, odgovara: "Nije bitno je li to meni normalno, ali mogu reći što je netema, što tema. Godinu dana je prije izbora, pa oni moraju kreirati kaos", rekao je.

Na pitanje jel normalno da se ovakva komunikacij nastavi, odgovara: "Nitko od njih ne trguje utjecajem, već ljudi pitaju", kaže.

Komentar Butkovića

Aferu je komentirao ministar Oleg Butković. Kazao je da ne može interpretirati izjave aktera afere.

"Jesam li ja slao takve poruke, jesam li intervenirao? Ne sjećam se, ali sam mnogima pomagao", izjavio je Butković. Potom je nastavio:

"Ima različitih slučajeva, ljudi su ljudima uvijek pomagali, ako im se može pomoći, ne treba se to sve svrstavati u trgovinu utjecajem", dodao je i priznao da je dobivao razno raznih poruka, ali da ih je ignorirao.

Potom je aludirao da je vjerojatno netko iz medija nekoga zvao da mu se pomogne. Novinarima je potom poručio "ajmo dalje s pitanjima".

"Nisam rekao da je mene zvao. Ja kažem da od tih ljudi koji sada pišu, vjerojatno su nekoga zvali", kazao je Butković.

"Nije moralno ako se koristi utjecaj za zapošljavanje, ali pitajte ministre i aktere afere o detaljima.