Premijer Andrej Plenković okupit će ministre na redovitoj tjednoj sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.

Afera s SMS porukama oko zapošljavanja u Hrvatskim šumama i dalje je tema u javnom prostoru.



Premijer Andrej Plenković, koji ne dijeli to mišljenje, njemu je sve to jedno veliko ništa, nastavlja dalje kao da ničega nije bilo. Ako prođe, prođe. A dosad je uglavnom prolazilo, on je i dalje na čelu Vlade i HDZ-a.

Većina je stabilna ''kao armirani beton'', pohvalio se prije koji dan premijer i poručio: ''Vlada je stabilna, koalicija je stabilna, ključne aktualne teme su pred nama.''

Na tom tragu red je i za još jednu redovitu tjednu sjednicu Vlade i novo Plenkovićevo izigravanje transparentnosti.

Što će biti na dnevnom redu, novinari i javnost su saznali tek nekoliko sati uoči sjednice, koja je zakazana za 12:30, što je još uvijek prekasno, čak i uz vjerojatno tradicionalno Plenkovićevo kašnjenje, ako se želi poštivati standarde transparentnosti.

I nije to prvi put, premda dobra praksa nalaže da bi najava i dnevni red trebali biti objavljeni barem dan ranije. Zlobnici bi mogli reći da je premijer prebirao teme.



Da će Vlada danas usvojiti Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2023. godini, objavljeno je tek malo prije 9:30.

Na dnevnom redu naći će se i izmjene Zakona o sudskim pristojbama te o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, kao i preraspodjela sredstava planiranih u državnom proračunu te izmjena Odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU-a.

Urušavanje standarda transparentnosti

Zbog ovakve loše prakse i postupanja Vlade javnost nije pravodobno i kvalitetno upoznata o čemu će se raspravljati na sjednici, kao ni o sadržaju dokumenata za predložene točke dnevnog reda, što onemogućuje zainteresiranu javnost za pravovremeno reagiranje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka.

Vlada Andreja Plenkovića time opet krši načela Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o medijima, Poslovnika o radu Vlade i Ustava Republike Hrvatske.