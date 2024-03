Tomašević odgovorio Plenkoviću: "Obećavam da neću razmicati mikrofone, a oni neka kažu koliko su zamjenskih kuća izgradili"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je u Centru za zdravlje mladih predstavio nove projektne aktivnosti koje se provode u okviru projekta Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata, ali i druge probleme koje mladi u Zagrebu imaju, od mentalnog zdravlja do reproduktivnog te pozvao sve da dođu "bez najave i bez uputnice, bez stigmatizacije te zatraže pomoć".

Ovo je jedinstveni projekt namjenjen zdravlju mladih te je naglašeno kako za dolazak u Centar nije potrebna liječnička uputnica, a pružaju se usluge savjetovanja i brige za zdravlje djece i mladih. Naglašeno je kako se na razini Republike Hrvatske još uvijek nedovoljno ulaže u preventivne programe, svega 3 posto, zbog čega je grad Zagreb i u ovom slučaju u velikoj prednosti.

"Ovaj projekt je jedinstven u Hrvatskoj, ne postoji ništa slično i na to smo ponosni i po uzoru na ovaj naš projekt ministarstvo zdravstva je odlučilo pokrenuti iste centre u svim većim hrvatskim gradovima, u Rijeci u Splitu... nigdje nemate da mladi mogu bez uputnice doći i zatražiti uslugu", naglasio je Tomašević koji je pozvao mlade kad god imaju neke probleme, da dođu u Centar za zdravlje mladih u Heinzelovoj ulici 62a.

Nakon predstavljanja Centra, Tomašević je na početku razgovora s novinarima u šali rekao kako obećava da neće razmicati mikrofone, kao što je to činio premijer Plenković na presici dan ranije.

Odgovorio je zatim na pitanje o odronu na Jakuševcu te istaknuo kako je još u siječnju rekao će istraživanja i vještaćenja trajati šest mjeseci te da on na to ne može utjecati, te da vjerojatno sanacija neće biti moguća do kraja vještaćenja, no ipak su dobili dozvolu da na jednom dijelu mogu krenuti u sanaciju i prije završetka.

Dodao je da su svi protokoli napravljeni kako bi sigurnost radnika bila na najvišoj razini, iako priznaje kako novi odroni nisu isključeni.

"Bernardić HDZ-ov satelit"

Govoreći o inicijativi SDP-a da se na Bundeku napravi park za žene, i kritikama Socijaldemokrata, Tomašević je rekao kako su u razgovorima s SDP-om te su otvoreni za njihove incijative, no dodao je da o ovome konkretno nije s njima razgovarao.

"Bernardić svake nedjelje kao HDZ-ov satelit održava presice i otvara neke teme i afere o kojima me poslije toga nitko više ništa ne pita nisi sam čuo na skupštini da se o tome razgovara".

Tomašević je vratio lopticu Vladi vezano za obnovu te pitao kako su oni zadovoljni dinamikom obnove nakon potresa. "Grad Zagreb je osnivač škola i kulturnih ustanova te smo imali 207 projekata obnove, završili smo 176 i samo ih je još 31 u tijeku, pitam Vladu koliko su oni zamjenskih kuća izgradili u tri godine", naglasio je Tomašević.