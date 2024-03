FOTO Ukrajina diže zid smrti od 1000 kilometara: "Ovako ćemo zaustaviti Putinovu vojsku"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi kako je situacija na bojištu bolja nego u posljednja tri mjeseca te da ruske snage više ne napreduju. Ukrajina koristi tu situaciju i gradi impresivnu novu liniju obrane protiv ruske vojske te postavlja 42.000 komada betonskih protutenkovskih prepreka poznatih kao "zmajevi zubi".

Ukraine builds 600 mile of death with 'dragon's teeth' to take out Russians https://t.co/nPMRXgjijR — SHUZO ASAI (@ShuzoA) March 11, 2024

Ukrajinska vojska priprema se za novu ofenzivu Rusije koja se očekuje idućih mjeseci, postavljajući zid smrti dugačak gotovo 1000 kilometara i izgrađen od protutenkovskih prepreka, podzemnih bunkera i rovova.

Pročitajte i ovo Sumnjiva smrt zviždača Otkrio je opasne tajne velike kompanije: Sada je pronađen mrtav na parkiralištu

Objavljene su i snimke koje prikazuju nizove betonskih zmajevih zuba koji bi trebali zaustaviti ruske tenkove. Tako se Putinov troslojni sustav rovova, raznih protutenkovskih i protupješačkih prepreka i uporišta sada primjenjuje na ukrajinskoj strani i mogao bi biti dovoljno čvrst da Ukrajinci uspiju zadržati svoje položaje, kako piše britanski The Sun.



Dužnosnik iz regije Dnjipro rekao je da je jačanje obrambene sposobnosti regije jedan od prioriteta. Ukrajina je izdvojila 31,6 milijuna eura za slične obrambene strukture u blizini Zaporižja.

Pročitajte i ovo Žestok udar Katastrofalan udarac za Rusiju: Svjetski mediji javljaju da su im Ukrajinci uništili moćno oružje vrijedno 300 milijuna dolara

Stručnjak smatra da bi ovakva obrana mogla biti nedostatak jer će ukrajinska vojska biti manje fleksibilna na bojnom polju.

"Ako linije postanu statične i uopće se ne miču, to nije dobro i to bi mogao biti problem za Ukrajince," rekao je Edward Arnold, iz think tanka RUSI.