Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Za Dnevnik Nove TV

Sudac Vrhovnog suda oštro o planu HDZ-a, odgovorio i Plenkoviću: "Svi bi htjeli imati šapu na pravosuđu, njegova izjava je bila kap..."

Piše DNEVNIK.hr, 12. siječnja 2026. @ 20:58 komentari
Josipa Krajinović i Damir Kos - 3
Josipa Krajinović i Damir Kos - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Sudac Vrhovnog suda Damir Kos gostovao je u studiju Dnevnika Nove TV.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    CIČA ZIMA

    "Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
  2. Svećenik, ilustracija
    Što prikazuje?

    Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova: "Tko je to nacrtao, treba ga kazniti. Zapalila sam je"
  3. Tinejdžerice pale sa sanjki, teško su ozlijeđene
    vikale da uspori

    UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Sudac Vrhovnog suda o planu HDZ-a, odgovorio i Plenkoviću: "On je time obznanio bojazni da će se raditi o političkoj trgovini"
Za Dnevnik Nove TV
Sudac Vrhovnog suda oštro o planu HDZ-a, odgovorio i Plenkoviću: "Svi bi htjeli imati šapu na pravosuđu, njegova izjava je bila kap..."
Vremenska prognoza: Promjenjivo i toplije vrijeme, a onda promjena za vikend
Vremenska prognoza
Oblačno uz kišu, na snazi upozorenja za unutrašnjost: Meteorolog donosi detalje
Zašto se legionela sve češće pronalazi u školama i vrtićima i zašto nema razloga za paniku
MURPHYEV ZAKON
Više testiranja, više nalaza: Što stoji iza porasta otkrivanja legionele u javnim ustanovama?
Zastoj u imenovanju sudaca: Ustavni i Vrhovni sud i dalje bez rješenja
Stručnjak istaknuo probleme
Politički rat oko izbora sudaca: "Ako ovako ostane, izvjesno je da ih nećemo dobiti"
Dobra vijest nakon ledenih dana: Zatopljenje već od sutra
POZITIVNI CELZIJEVI
Hoće li potrajati? Gotovo je s arktičkom hladnoćom, stiže zatopljenje
Od školskih klupa do online nastave: Zima zakomplicirala početak drugog polugodišta
počela nastava
Zbog snijega i leda nekima je odgođena nastava, drugi je imaju on-line. Škola je počela i s jednom velikom promjenom
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova
Što prikazuje?
Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova: "Tko je to nacrtao, treba ga kazniti. Zapalila sam je"
VIDEO Uznemirujuća snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
Hrvatska prednjači u lijekovima za tjeskobu: 4,5 milijuna recepta godišnje
Zabrinjavajući trend
Najčešće se propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"
Strava kraj Zaprešića: Mrtvu ženu pronašli u kući, a dva člana obitelji prevezena u bolnicu
Trovanje monoksidom
Strava kraj Zaprešića: Mrtvu ženu pronašli u kući, a dva člana obitelji prevezena u bolnicu
Šuga se pojavila u Dubrovniku
NOVI SLUČAJ
U dalmatinskom gradu potvrđeni slučajevi šuge
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova
Što prikazuje?
Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova: "Tko je to nacrtao, treba ga kazniti. Zapalila sam je"
VIDEO Uznemirujuća snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
show
Pogledajte kako je izgledao prvi ples Nediljka i Pije Bulj
svadbeno slavlje!
Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
zdravlje
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Često zanemarujemo
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
zabava
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Mali šarmer
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Nije ni njima lako
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Objasnio i zašto
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Jedan od najvećih tehnoloških stručnjaka poslao poruku javnosti: Prestanite to raditi, štetite društvu
Jensen Huang
Jedan od najvećih tehnoloških stručnjaka poslao poruku javnosti: Prestanite to raditi, štetite društvu
sport
Mišković pred velikim poslom: Rijeci stigla sjajna ponuda za Tonija Fruka
onoliko koliko traže
Mišković pred velikim poslom: Rijeci stigla sjajna ponuda za Tonija Fruka
Završen još jedan transfer: Dinamo prodao igrača u susjedstvo
službeno
Završen još jedan transfer: Dinamo prodao igrača u susjedstvo
Alonso šokirao navijače Reala izjavom nakon poraza, mogla bi ga koštati posla
DOBIO OGROMNE KRITIKE
Alonso šokirao navijače Reala izjavom nakon poraza, mogla bi ga koštati posla
tv
Tajne prošlosti: Bol je prevelika i gubi kontrolu nad svojim postupcima
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Bol je prevelika i gubi kontrolu nad svojim postupcima
Daleki grad: U potpunom je rasulu – hoće li se voditi obećanjem ili srcem?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U potpunom je rasulu – hoće li se voditi obećanjem ili srcem?
Tajne prošlosti: ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
putovanja
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Zapečeni krumpir veganski recept
100 posto biljno
Ovaj zapečeni krumpir je savršenstvo, a za njegovu pripremu ne treba vam mlijeko ni maslac
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
Jeli su je i Inke
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
novac
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
Trag novca
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
SAD otvorio istragu protiv predsjednika Feda, on tvrdi da je to Trumpov politički motiviran napad
Nije Trumpov poslušnik
SAD otvorio istragu protiv predsjednika Feda, on tvrdi da je to Trumpov politički motiviran napad
lifestyle
Tjedni horoskop od 12. do 19. siječnja
Što kažu zvijezde?
Tjedni horoskop: Ovnovi su nezaustavljivi, a tri znaka čeka ugodno iznenađenje
Zagreb špica: Tajice s efektom kože u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Na zagrebačkoj špici smo pronašli jedine tajice koje žene toleriraju kad su temperature ispod nule
Maja Šuput nosi torbu Ark brenda Cult Gaia
BAŠ JE EFEKTNA
Maja Šuput nosi torbu za koju nema mjesta u zimskim kombinacijama
sve
Pogledajte kako je izgledao prvi ples Nediljka i Pije Bulj
svadbeno slavlje!
Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene