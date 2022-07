Predsjednik Zoran Milanović u petak je u Imotskom na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 115. brigade HV Imotski. Prije toga je kod spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima imotskog kraja, na tvrđavi Topana, položio vijenac i zapalio svijeću te dao izjavu za medije.

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je i svoju jučerašnju izjavu o Romima i klimi.

"Nisam se jednom potukao radi zaštite časti i prijateljstva kad su Romi u pitanju, ali ajde dosta više tog prenemaganja.

Jesam možda rekao da su Romi lopovi? Ili sam širio predrasude i stereotipe? Zna se tko krade u ovoj zemlji i tko krade metal. Jesam ja rekao da Romi kradu? Što sam trebao reći, da su Romi doktori znanosti? Pa ni ja nisam.

Dosta tog prenemaganja i ispričavanja. Gdje je kraj tom ispričavanju, za ovo, za ono… Stalno se mora netko nekome ispričavati, kome da se ispričam, za što? Gospodin Kajtazi, prvo je uopće pitanje koliko je on Rom, ajde prokopajte to", rekao je Milanović.

"On vrlo dobro zna da ja znam tko je on i kako smo surađivali i što je sve tražio od mene. Samo sam čekao kad sam rekao ono jučer bez ikakve zle namjere, posebno prema Romima, koji su slabije zaštićen dio populacije. Nemam se ja njemu što opravdavati. Ja sam s Romima odrastao. Tko je on da govori da sam ikoga uvrijedio. Nek' im se on ispriča, za to prima novac. Nevjerojatno koji bezobrazluk", poručio je predsjednik Milanović iz Imotskog.

Predsjednik je istaknuo kako trenutačno postoje puno važnije teme, poput prijetnji ratom koje stižu iz BiH.

"Džeferović prijeti ratom, dronovima. To je veća tema od svega. Pokušavaju zatuć hrvatski narod. Uvijek sam radio razliku između Kajzatija i Pupovca. Pupovac ne zastupa nikoga. Za Kajtazija glasa velik broj Roma, cmizdrenjem im neće pomoć", rekao je Milanović.

"Čovjek koji sve shvaća osobno. Što su nam donijeli ljudi s kojima razgovara već dvije godine. Ništa", komentira Plenkovića.

"Sapun prije parfema", kaže i dodaje kako to vrijedi za sve. "Prvo mi isporuči ono što smo se dogovorili. Prvo mi daj kruha, poslije ćemo kavijar", kaže i dodaje da Plenković kroz njega opravdava svoju inertnost.

"Doprinos Dodika Pelješkom mostu je maksimalna. Nitko iz BiH se nije ponio korektnije", kaže i dodaje da to zna jer je bio premijer.

"Zato jer ima interesa u tome", dodaje. "Andrej Plenković gleda kako će napakostiti meni u strahu da ja njemu. Odi malo na ulicu, druži se s cigićima i Romima, pa ćeš možda imati bolju frazu od 'to je smiješno'. Što je smiješno? To što ne poduzimaš ništa? Što se naslikavaš s Džeferovićem?" kaže i dodaje da su od Plenkovića napravili budalu. "Od mene nisu napravili budalu."

"Ajmo se mi malo tako ponašat, slušat pravila. Ni Dodik ni Čović mu nisu došli na sastanak. Čovića se stavlja u istu kategoriju rušitelja BiH. Kad god zinu, naprave političku grešku. Taj Čović sjedi pored Plenkovića na otvorenju Pelješkog mosta. I ja bih ga pozvao, ali što bih napravio da ga zaštitim? Mogli su staviti palmu između", kaže i dodaje kako Hrvatska ima moćne instrumente za takve razmjene. "Možemo svima koji nam rade iza leđa pokazat srednji prst i reći 'gubite se'", rekao je.

Milanović kaže kako je poslao Plenkoviću poziv na sastanak Vijeća za sigurnost, na kojem je htio razgovarati o BiH, a ostavio prostor je i za druge teme o kojima je htio razgovarati premijer.

"Ali nije bilo po njegovom i to plaća hrvatski narod", kaže Milanović zašto je Plenković odbio.

"Taj tip Andrej Plenković svu politiku svodi na osobne. Da se ja kandidiram za premijera. Bio sam. Što će mi to?" govori predsjednik i kaže da imamo velike probleme, a mi se bavimo Kajtazijem."

"Kakve veze ima jel' netko u BiH Hrvat, Bošnjak ili Srbin?" pita Milanović.

"Jel' ovo uvreda? Pitam jel' čovjek Rom. Ja mogu objašnjavati jesam li ja Hrvat", kaže predsjednik.

Ima li kraja prepucavanju, pitali su novinari.

"Ja tvrdim da ćemo svi završiti na groblju. Sve će jednog dana prestati", kaže Milanović.

"Dok čovjek ne želi radit svoj posao, što da ja radim? Da budem njegova dvorska luda, da zanemarim svoje dužnosti i prestanem pričati o tome? Kad će prestati? Kad Plenković počne govoriti o problemima koji postoje tamo", kaže predsjednik.

"Ja ću prestat govorit kad u moje cipele uđe Plenković. Kad čovjek u nedostatku bilo kakvog smisla za nijansu prestane govorit da je to što ja kažem smiješno. Možeš se ti s tim ne slagat, ali to nije smiješno", kaže Milanović i dodaje da bi i on "htio biti mio i drag ljudima".

Komentirao je Ivicu Todorića. Kaže da se zamjerio brojnim ljudima. "Bio je gramziv. Htio je previše", kazao je Milanović.