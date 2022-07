Predsjedništvo HDZ-a održalo je u srijedu redovitu sjednicu na kojoj su razgovarali o dojmovima nakon svečanosti otvorenja Pelješkog mosta i drugim aktualnim temama i aktivnostima. Premijer je komentirao odluku o Izborima u BiH, ali i održao lekciju novinarima.

"Mi smo se jučer pozdravili. Ako je bio jedan trenutak u kojem se većina ljudi, pa i onih koji obnašaju neke važne dužnosti, pogotovo one kojima je hrvatski narod dao većinsko povjerenje, mogu usuglasiti, to je otvaranje Pelješkog mosta. Nismo ulazili u neke dublje projekcije", komentirao je Andrej Plenković susret s predsjednikom Zoranom Milanovićem i dodao da već duže vrijeme ne prati što on govori.

Komentirajući Milanovićevu opasku da za Plekovića povijest oko Pelješkog mosta počinje 2017. godine, premijer je rekao kako je u više svojih nastupa govorio upravo suprotno "Valjda ni on ne gleda, ni ne sluša, ni ne čita nego lupa paušalno kao što inače radi pa ću tako doživjeti taj komentar".

Upitan da komentira odluku Visokog predstavnika za BiH o izbornom zakonu i povišenim tonovima na sastanku s predstavnicima stranaka, Plenković se najprije osvrnuo na lapsus novinara koji je Christiana Schmidta zabunom nazvao "povjerenik za BiH".

Plenković je ispravio novinara i rekao kako se ne čudi da je krivo rekao, te je još jednom spomenuo Milanovića koji je istog Visokog predstavnika nazivao, kako kaže "Scholtzom, Schwartzom i svakojakim drugim groznim uvredama 'mali švabo koji ništa ne zna', koji se bavio poljoprivredom, svinjogojstvom ili što je već sve izgovarao o njemu".

Oni koji nisu navikli na takav govor, kazao je, često su s takvim izjavama "konsternirani, zapanjeni, zgroženi, zgranuti i duboko uvrijeđeni i povrijeđeni. To je ono što pouzdano znam jer sam sa čovjekom bio niz puta u kontaktu", rekao je premijer i dodao da se ljudi "ne mogu načuditi da netko na toj razini politike koristi takvu vrstu retorike i uvreda".

A onda je održao i lekciju medijima. "To je loše, to je primitivno i divlje, a najgore je što dio medija nastoji to staviti u istu ravninu, da smo svi isti i da je to nekakvo prepucavanje. To najgore od svega, jer takav pristup to legitimira i to onda postaje normalno".

Konačno, odluku Schmidta da nametne samo tehničke izmjene izbornog zakona smatra daleko ispod očekivanja i nedovoljnom. "Očito je da političkim strankama odgovara izborni sustav u kojem će hrvatski narod u BiH i hrvatske političke stranke biti minorizirane, marginalizirane, preglasavane i u svakom slučaju i dalje u neravnopravnom položaju" rekao je.

Visoki predstavnik ostavio je još nekoliko tjedana da se političari sami dogovore, no Plenković kaže da nema nekih velikih očekivanja da će se to i dogoditi.