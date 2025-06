Planirate produženi vikend provesti na otvorenom? Meteolorog otkrio kakvo vas vrijeme čeka

Fronta koja nam je u ponedjeljak donijela jaka nevremena odmakla je na istok i stigla do Crnog mora. U isto vrijeme, u zapadnoj i središnjoj Europi tlak zraka je porastao, zavladala je ova velika anticiklona i atmosfera se stabilizirala. Ogranak te anticiklone proteže se i do Hrvatske, a to znači da ćemo u srijedu imati još više sunca i višu temperaturu.

Prijepodne će u cijeloj zemlji biti sunčano, na obali i vedro, a u unutrašnjosti uz malu do umjerenu naoblaku. Rano ujutro blizu Save i Une lokalno će biti magle, ali najdulje do 6 ili 7 sati. Na moru će i dalje puhati bura, iako znatno slabije nego u utorak – uglavnom će biti umjerena, samo pod Velebitom i jaka. Jutro će u unutrašnjosti biti svježe s temperaturom od 13 do 17, a na obali ugodnih od 21 do 24 stupnjeva.

Vrijeme u srijedu

Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malo oblaka i osjetno toplije. Puhat će slab vjetar sjevernih smjerova, a temperatura će biti oko 29 stupnjeva, u vremenskog prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi će dio dana biti sunčan, ali uz više oblaka nego ujutro. Uglavnom će to biti umjerena naoblaka. Pri tome postoji mala mogućnost za kraće pljuskove oko slavonskog gorja. Vjetar će biti slab, a temperatura oko 28 stupnjeva.

U Istri, Primorju i na Kvarneru bit će pretežno vedro, prolazno uz malo oblaka. Bura će već do podneva oslabjeti i onda će sredinom dana zapuhati slab maestral i popodne će biti pomalo vruće, između 28 i 31 Celzijev stupanj.

U Gorskom kotaru i Lici će također biti sunčano, ali uz umjerenu naoblaku. Na jugu Like može biti i ponekog kraćeg pljuska, ali će osjetno zatopliti pa će temperatura biti od 23 do 26stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti sunčano i vruće, uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome će u unutrašnjosti lokalno biti pljuskova i grmljavine. Veća vjerojatnost za to je od Sinja prema jugu, prema Imotskom i Metkoviću. Poneki pljusak može doći nakratko i do obale, no to će biti rijetko. Danju će puhati slab do umjeren maestral, a temperatura će biti oko 31 stupnja.

More se zbog bure malo ohladilo pa mu je temperatura sada između 22 i 25, a sljedećih će dana biti još malo niža.

Vrijeme tijekom idućih dana

Do kraja tjedna u unutrašnjosti će biti pretežno sunčano. U četvrtak će biti i vruće, no kasno navečer, uz granicu sa Slovenijom, može biti pljuskova i grmljavine. Tad će zapuhati i umjeren sjeverac koji će se zadržati i u petak pa će se temperatura osjetno sniziti za nekih 5-6 stupnjeva. U subotu će jutro biti svježe, a danju ponovno malo toplije.

Na obali će od četvrtka do subote biti sunčano i vruće, samo uz malo oblaka. Pri tome su lokalni pljuskovi mogući u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U petak će zapuhati umjerena do jaka bura pa će se i temperatura malo spustiti, no većinom će se kretati biti oko 30 stupnjeva.

Pred nama je još jedan produljeni vikend, od četvrtka do nedjelje. Obilježit će ga sunčano vrijeme, samo rijetko uz kraće pljuskove za koje je najveća vjerojatnost u četvrtak i petak u unutrašnjosti Dalmacije i Istre te uz slovensku granicu. Za sve koji idu na Jadran, važna informacija jest da će u petak zapuhati bura koja će još malo ohladiti more.