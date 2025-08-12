Izbilo 26 požara tijekom dana, vatrogasci apeliraju: "Od čovjeka sve polazi"

Vatrogascima u Dalmaciji pune su ruke posla.

Tijekom dana je izbilo više požara, a o njihovim intervencijama je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan razgovarao s Dinom Kozlevcem iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

"Situacija je stabilna, danas je izbilo ukupno 26 požara te su svi sanirani. Situacija je mirna. Sustav djeluje odlično i funkcionira onako kako smo mi oduvijek zamišljali i htjeli. Imamo jedan od boljih sustava na području Europe", rekao je Kozlevac.

Apelirao je građane na oprez te poručio da se odgovorno ponašaju na otvorenom prostoru, pogotovo ako su u doticaju s vatrom. "Čovjek je tu najbitniji i od njega sve polazi", nadodao je te naglasio da se to posebno odnosi na periode kada traje toplinski val.

"Teško je disati na 47 stupnjeva, a vidio sam da je vani 39 stupnjeva. Naravno da nam je zato teško raditi u odijelima. Napori su enormni. Toplinski val i inače predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, a tek za one koji obavljaju tako težak rad na terenu", zaključio je.