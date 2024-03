Puljak za Dnevnik Nove TV: "Prvi cilj je maknuti HDZ, a potom od Hrvatske napraviti modernu europsku zemlju"

Večeras se održava skupština stranke Centar na kojoj će biti potvrđena imena koja idu na izbore. Kandidati Centra visoko kotiraju na izbornim listama za predstojeće parlamentarne izbore.

Gradonačelnik Splita i predsjednik Centra Ivica Puljak za Dnevnik Nove TV izjavio je kako su do dogovora oko lista došli u razgovorima sa SDP-om i partnerima.

"Mi smo razgovarali sa SDP-om i partnerima i svi zajedno smo dogovorili na koji je način najbolje izaći na izbore da postignemo naš prvi cilj, a to je rušenje HDZ-a. Zatim je tu i drugi cilj, poboljšanje života građana u Hrvatskoj i pretvorba Hrvatske u jednu modernu zemlju", rekao je.

Dogovor je postignut, a sada slijedi finalizacija koja će biti potvrđena službenom predajom lista.

"To smo dogovorili svi zajedno, a sada je na redu proces finaliziranja lista. Mi ćemo to večeras potvrditi na skupštini stranke. Naravno, sve do same predaje lista su moguće neke male izmjene. Ono što je nama važno je da nakon toga kreće predizborna kampanja i da ćemo mi naše građane zamoliti za povjerenje", kazao je Puljak.

Gradonačelnik Splita priznao je da je bilo nezadovoljnih.

"Kao što ste vidjeli u svim strankama, uvijek ima nezadovoljstva. Ono na što se svi moramo koncentrirati je zadovoljstvo. Postigli smo jedan veliki stupanj sinkronizacije i sinergije svih naših ciljeva ljudi koji su u ovome trenutku spremni uložiti svoje znanje, energiju i volju da se postigne cilj da se od Hrvatske napravi jedna moderna zemlja", izjavio je.

Puljak je naglasio kako sa SDP-om i partnerima još uvijek nisu razgovarali o listama za europske izbore. Nije htio otkriti ni hoće li njegova žena, Marijana Puljak, biti jedna od kandidatkinja za europski parlament.

"O tome uopće nismo razgovarali. Za sad smo se koncentrirali na ovaj prvi korak, a to su parlamentarni izbori", kratko je rekao Puljak.

Moguće koalicije

Predsjednik Centra nije u potpunosti odbacio moguću koaliciju s Domovinskim pokretom.

"Mogu zamisliti da kada prođu ovi izbori svi sjednemo i vidimo na koji način zaista možemo promijeniti Hrvatsku. Moramo imati listu vrijednosti za koju se zalažemo. Smatram da su to vrijednosti centra i onoga što mi danas u Hrvatskoj nazivamo lijeve vrijednosti.

Vjerujem da neke univerzalne vrijednosti dijelimo i s ljudima iz drugačijeg spektra. Važno je da se dogovorimo oko toga da nema klijentelizma, korupcije i kriminala. Tek onda možemo vidjeti tko ima većinu i na koji način možemo zaokrenuti smjer kretanja Hrvatske i okrenuti je prema europskoj modernoj zemlji kakva zaslužuje biti", tvrdi Puljak.

SDP-u i partnerima predbacuje se kako nemaju program, već samo naglašavaju kako je bitno s vlasti maknuti HDZ.

"Glasove birača tražit ćemo na tome da su ljudi zaista nezadovoljni smjerom kojim ide Hrvatska. Nezadovoljni su razinom i kvalitetom života. Danas je stvarno sve skupo, plaće su male. Mi imamo ideje kako to promijeniti. Mi ćemo povući neke od prvih koraka koji će pokazati smjer u kojem ćemo krenuti", kazao je gradonačelnik Splita.

Iznio ciljeve ukoliko sastave Vladu

Puljak je iznio i prve poteze koje će učiniti ako sastave Vladu.

"Smijenit ćemo glavnog državnog odvjetnika, poništiti zakon Lex Ap. Odmah ćemo napraviti drugačiju indeksaciju mirovine kako bi pokazali da zaista vodimo računa o najslabijim slojevima našega društva. Imamo projekte kao što su gradnja velikog broja stanova za dugoročni najam, naročito za mlade ljude. Zalagat ćemo se za transformaciju Hrvatske u jednu modernu ekonomiju koja neće više ovisiti o monokulturama", rekao je.

Kako će, ukoliko postane saborski zastupnik obnašati dvije funkcije Puljak nije precizirao.

"Ja sam gradonačelnik i na to ću se koncentrirati. I ako uđem u Sabor djelovat ću na način da se mijenjaju zakoni tako da gradovi postanu važni", zaključio je.

