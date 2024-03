Petrov otkrio što će Most napraviti ako bude jezičac na vagi između HDZ-a i SDP-a: "Ako nas budu trebali..."

Most je predstavio svoje liste za svih 11 izbornih jedinica, a u utorak ih je predao Državnom izbornom povjerenstvu.

O toj je temi s predsjednikom stranke Božom Petrovim razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović, koja ga je pitala gdje su žene na listama Mosta, budući da je jedina nositeljica Marija Selak Raspudić.

"Ona će, na primjer, nositi prvu izbornu jedinicu, a naravno da imamo žena na listama. Po tom pitanju nikada nismo prekršili zakon, a s nama su i muškarci i žene pisali program. To koliko je netko negdje zastupljen, pa će netko ići pokazivati svoju ideologiju pokazivajući i crtajući... Mislim da trebate biti na listi zato što se sposobni, a ne zato što se ženskog spola", rekao je te odgovorio na tvrdnju Tandare Knezović da je u Hrvatskoj politika inače rezervirana za muškarce.

"Ne bih se složio, nego mislim da treba birati one koje su sposobni i tu ja ne gledam ni muškarce ni žene, nego gledam sposobne ljude. Moja žena je sposobna, ali ne zato što je žena niti sam ja sposoban zato što sam muškarac. Ja ju cijenim kao osobu. Ja govorim da su žene sposobne i kod nas ih ima na listama", dodao je Petrov.

Također je otkrio što će učiniti ako Most bude jezičac na vagi SDP-ove ili HDZ-ove vlasti.

"Ako nas budu trebali, podržat će našeg kandidata i naš program. Ako žele zemlju bez korupcije, u kojoj se promiču obiteljske vrijednosti, a ne rodna ideologija i woke ludilo, ako žele zemlju u kojoj se poštuje privatno vlasništvo i slobodno tržište, onda će se oni nama obratiti", rekao je.

Tandara Knezović ga je pitala kako će moći išta uvjetovati ako, na primjer, SDP osvoji 60 mandata, a Most 20.

"Trebaju li nas? Ja uopće ne uvjetujem, oni su ti koji se nama mogu obratiti. Ako nam se obrate, to će biti na naš način. Imamo svog kandidata i najboljeg od svih. On je jedini bio beskompromisan i otvarao afere, za razliku od Andreja Plenkovića ili Zorana Milanovića, koji se sad probudio iz zimskog sna", ustvrdio je.

"Osim toga, mi smo jedini koji nikome ne dugujemo nikakve usluge, koji smo nenavezani i slobodni. Ono što smo napisali u programu je zaista provedivo i mi ćemo to napraviti. Mi to jedini možemo", napomenuo je.

Most ne strahuje zbog mogućnosti ponavljanja izbora

Petrov misli da je realno da neka veća stranka podrži Nikolu Grmoju.

"Ako se dogodi situacija da ne mogu bez nas, onda će nas potražiti, ali onda je ključna jedna stvar – mi smo jedini napravili kvalitetan program s konkretnim mjerama. U našem programu središte je obitelj: od smanjivanja poreza na dohodak da bi plaće mogle rasti, od univerzalnog dječjeg doplatka, povećanja mirovina, zaštite radnika i stvaranje kvalitetnog ozračja za poduzetnike. To se sve nalazi u našem programu", naveo je.

"To se bira, a ne biraju se svađe. Jer ako građani budu uživali u svađama iduća dva do tri tjedna, onda će plakati iduće četiri godine. Oni trebaju sebe zapitati donose li im išta te svađe. Mi smo glas zdravog razuma i mi smo cijelo vrijeme na njihovoj strani. Ako ljudi koji će nakon izbora doći do nas ne žele raditi u interesu građana, podržati naš program i kandidata, neka se snađu sami. Mi ćemo ići na izbore", najavio je predsjednik Mosta.

Tvrdi da ga nije strah da bi u slučaju ponovljenih izbora Most dobio manje mandata.

"Ako vole svoju domovinu i žele dobro ljudima, podržat će nas i naš program jer je on ostvariv i ide u korist svih građana", rekao je.

Reporterka Dnevnika Nove TV ga je pitala i hoće li ovoga puta ići išta ovjeriti kod javnog bilježnika.

"Volio bih da građani potraže tu izjavu na internetu pa da vide je li prekršena. Pogledajte, molim vas, ovjeru na internetu", odgovorio je.

Ove godine Petrovu će isteći mandat na čelu stranke, a zbog statutarnih ograničenja više neće moći biti predsjednik.

"Mislim da je dobro da se ljudi rotiraju. Ja bih volio da drugi ljudi dobiju priliku, a ja imam ambiciju pomoći drugima. Mislim da je Most idealna platforma za sve ljude koji su sposobni da se ostvare. Pozivam sve sposobne ljude da se uključe u politiku, da se bore za svoje mjesto i državu, da ne stoje kući jer, ako ostanu kod kuće, i dalje će vladati ovi koji se stalno svađaju. Imaju takve i imaju Most", smatra Petrov.

Na kraju se osvrnuo na predizbornu pjesmu Mosta u kojoj Nikola Grmoja repa.

"Imam i ja niz hobija, ali Nikola je puno više ekstrovertiran od mene", otkrio je.

