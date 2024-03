Kapetan Skorić o detaljima udara broda u most u Baltimoreu: "Došlo je do panike kad su vidjeli što se događa"

Teretni brod udario je u stup mosta Francis Scott Key u Baltimoreu danas ujutro oko 1 sat po lokalnom vremenu. Most se od udarca urušio u rijeku Patapasco dok su na njemu bili automobili.

Jedna osoba je preminula, a za najmanje šestero se još traga. Preliminarna istraga pokazala je da je riječ o nesreći, a cijeli slučaj za Dnevnik Nove TV komentirao je Branko Skorić, predsjednik udruge pomorskih kapetana Šibenik.

"Mislim da se radi o nesretnom slučaju i da je tu došlo do gubljenja električne energije na brodu. Kad se izgubila električna energija izgubilo se i kormilarenje. Na tako uskom prostoru pretpostavljam i vjerujem da se ništa tu nije moglo učiniti", rekao je Skorić.

Prema dostupnim snimkama Skorić smatra kako je brod u ključnom trenutku izgubio pogon.

"Vjetra uopće nije bilo, obavio je jedan okret i okrenuo se preko lijeve strane da bi se usmjerio prema mostu. U tom trenutku negdje oko 1 sat i 20 minuta vidimo na snimci točno da brod gubi svjetlo, to znači da je brod izgubio pogon u tom trenutku. On nakon nekog trenutka ponovno uspostavlja pogon, ali usporava.

I vidimo na koncu da mu iz dimnjaka izlazi dim, pretpostavljam da je došlo da su uslijed panike vidjeli što se događa, da su pokušali zavesti krmom i zato se pojavio taj dim, međutim ako je desnokretni propeler brod usred inercije zanosi se provom u desno, a krma ide lijevo. Uslijed gubitka brzine, gubitka pogona, gubitka svega bilo je neminovno da on krene na onaj stup od mosta", tvrdi predsjednik udruge šibenskih pomorskih kapetana.

Skorić odbacuje mogućnost da se tragedija mogla izbjeći.

"A teško je to sada reći, to kao da me pitate da se spuštate niz brdo i otkažu vam kočnice. Kako ćete se snaći i kako čete reagirati, ne znam", kazao je.

Sličnih slučajeva ima, a temeljita istraga utvrdit će kako je došlo do ove strašne nesreće,

"Udari u most nisu rijetki, ali obično se pripremi na takvo nešto. Oni su sigurno provjerili brod i bilo je to uredu, izvršili su i okret s lijeve strane. Sve je bilo donekle u redu, a što se točno dogodilo to će morati istraga reći", zaključio je Skorić

