Vojni analitičar o dronovima i obrani hrvatskog neba: "Onaj tko misli da ćemo braniti našu zračnu bazu uporabom vojske, taj se grdno vara"

Vojni analitičar Ivica Mandić gost je Dnevnika Nove TV.

Pitanje stoje li Rusi iza dronova u Danskoj i Norveškoj dosta je špekulativno, ali to je svakako jedna od hipoteza koju tajne službe i policija tih država istražuju.

"Ako je to točno, onda imamo jedan izuzetno ozbiljan problem jer upravljanje dronovima u Oslu i Kopenhagenu ne može se vršiti radio-vezom kao u ratu, nego se vrši mobilnim mrežama. To podrazumijeva da ćemo morati riješiti pitanje pristupa SIM karticama i mobitelima", objasnio je vojni analitičar.

Ivica Mandić, Valentina Baus i Dino Goleš Foto: DNEVNIK.hr

Jedan od načina da se to učini je da Europa zabrani kupovinu SIM kartica bez legitimiranja, istaknuo je.

"Takve ruske letjelice su padale po NATO zemljama. Ne samo s jednom, nego i sa dvije SIM kartice i onda je vrlo veliki problem sustavu koji treba detektirati što je to u zraku jer detektirate da ide mobitel. To je vrlo veliki problem - pravni, politički, moralni, kako hoćete. To je pitanje slobode, pitanje sustava", kaže Ivica Mandić i naglašava da je jedna ovakva "igra", ako je u pitanju Rusija, izuzetno opasna.

"To ruši naš način života", dodao je.

Mandić o dronovma - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Upozorenje NATO-a Rusiji da prestane ugrožavati zračni prostor zemalja članica, smatra stručnjak, dat će rezultate.

"Svaki prelazak u zračnom prostoru granice je odobrena upotreba vatre. Taj problem je puno lakše riješiti, ma koliko izgleda nesuvislo. Zrakoplov je negdje prešao državnu granicu, osmotrio ga je Avax ili bilo tko drugi, raspalite raketom i srušite ga van", kaže vojni analitičar.

S druge strane, objasnio je, puno je teže reagirati u situacijama u koje su uključene desetine tisuća ili više od toga građana.

"NATO je vrlo odlučan i pokazat će zube prvom prilikom kada se te norme u pravilima djelovanja, da ste stvarno prešli u zračni prostor i boravite u njemu par minuta, da će se otvoriti vatra i vjerojatno srušiti ruski zrakoplov. Mislim da nitko u Moskvi nema iluzije da tome nije tako", dodao je.

Mandić o dronovma - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prema Mandićevom mišljenju, Hrvatska je zapostavila vojsku 20 godina.

"I hoćemo da odjednom imamo sustav za obranu RH od prijetnji iz zraka. Sustav nije samo letjelica, odnosno prijetnja. I onaj tko misli da ćemo braniti našu zračnu bazu, kao ovu u Kopenhagenu, uporabom vojske, taj se grdno vara. Vrlo je teško pitanje", rekao je i dodao da je prvo pitanje tko uopće u Hrvatskoj ima pravo dignuti lovački zrakoplov da sruši bespilotnu letjelicu.

Naime, u miru je uporaba vojske u ovlasti Sabora.

"Ako hoćemo rasporediti vojsku pa je ovlastiti za takvo nešto, imajmo obzira da to košta milijarde i to dnevni raspored. Pitanje je da se mi kao zemlja umrežimo sa sustavima koji već postoje u Europi i pitanje je da ne smatramo da smo nadogradnjom softvera E-517 riješili problem", naglasio je.

Također, izuzetno je skup sustav za zaštitu zračne luke koji bi se bavio ovakvim problemima.