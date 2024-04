Ivana Petrović istaknula dvije mogućnosti i poručila: "Nitko nema pravo udariti na ustavni poredak Hrvatske"

Novo upozorenje Ustavnog suda Zoranu Milanoviću ponovno je uzburkalo vode u hrvatskoj politici. Sabor se još nije konstituirao, a Miroslav Šeparović je kao predsjednik Ustavnog suda objavio kako Milanović ne može biti mandatar, niti premijer. Opcija nije niti podnošenje ostavke na mjestu predsjednika Republike.

Cijeli slučaj komentirala je analitičarka i urednica redakcije vanjske politike Ivana Petrović za Dnevnik Nove TV.

"Pročitala sam objavu Ustavnog suda i glavno pitanje koje se nameće je - do kada predsjednik Milanović ne može biti mandatar za sastavljanje Vlade. Vidim da to pitanje postavljaju mnogi bivši saborski zastupnici, čelnici političkih stranaka koji uvijek ad hoc reagiraju bez da nešto temeljito pročitaju. Tamo jasno stoji da to nije moguće samo u ovom predizbornom ciklusu i u odnosu na osobite okolnosti ovih izbora.

To znači da je ta odluka Ustavnog suda proizašla iz ponašanja predsjednika Milanovića nakon što je Ustavni sud izdao upozorenje na koji način se on, koji ima jednu specifičnu funkciju i poziciju, ne bi smio ponašati. On je to prekršio, a oni su to pratili i donijeli ovakvo rješenje", istaknula je Petrović.

"Ustav se treba promijeniti"

Komentirala je i izdvojena mišljenja sudaca koji se nisu slagali s odlukom Ustavnog suda.

"Što se tiče izdvojenih mišljenja ono se u prvom dijelu nije fundamentalno razlikovalo od mišljenja većine, ali se razlikovalo tehnički. Svaka presuda ima izdvojena mišljenja, imaju Kazneni sudovi, iako to nije najsretnija usporedba. Ovo je Ustavni sud i riječ je o odluci, ali svugdje gdje odlučuje jedno višečlano vijeće uvijek postoje izdvojena mišljenja. Sjetimo se samo haške presude u predmetu Oluja, tamo su bila dva izdvojena mišljenja, a nismo se uopće time bavili", istaknula je Petrović.

"Nitko nema pravo udariti na ustavni poredak Hrvatske, niti na Ustav. Nitko nema pravo udariti na čelo konstitucionalizma, to je temeljna ideja svugdje. To načelo ograničava sve nositelje vlasti, ali ograničava i nas kao narod, kao nositelje suvereniteta jer mi samim time prihvaćamo da ćemo se ponašati u skladu s Ustavom. Možemo ga izmijeniti svojim pravom, bilo referendumom, bilo putem Sabora. To znači da sljedeći saziv Sabora, ako se sazove na vrijeme, treba raspravljati o načinu izbora ustavnih sudaca i o izmjenama Ustava. Njega je nužno izmijeniti jer on više ne korespondira s današnjim vremenom.

No, nitko nema pravo udarati na ustavni poredak i Ustavni sud. Bilo bi dobro da se svi laici, uključujući i mene, svi novinari, političari, suzdrže od interpretiranja Ustava jer da se on tako olako interpretira onda katedra Ustavnog prava ne bi postojala. Ne bi postojalo ustavno pravo kao znanost, a iz samog Ustava proizlazi cijeli pravni poredak. Udar na Ustav je udar na pravni poredak. U dugoj ustavnoj tradiciji Europe do danas je ustavni poredak narušavan, prekidan i izvršen je udar na njega, samo u vrijeme diktature, nikad prije. Ja sam protiv bilo kakvog trijumfalizma u odnosu na predsjednika Milanovića i odluku koju je Ustavni sud donio o njemu zbog toga jer to stvara samo, ionako jake, tenzije u društvu koje nam inače, a posebno u ovome trenutku nisu potrebne", kazala je Petrović.

Postoje dvije mogućnosti

Uskoro će početi konzultacije s predsjednikom Milanovićem kojemu buduća većina mora predati 76 potpisa kako bi sastavila Vladu.

"Sada bi trebale krenuti konzultacije. Dva glavna oponenta su HDZ i SDP. Oni će krenuti i predsjednik ih mora primiti na konzultacije kao i sve druge. HDZ ima puno više mandata od SDP-a, ali oni imaju jednaku priliku sastaviti većinu. Ako je netko u prednosti ne znači da ovaj koji ima manje nema jednaku priliku. Ono što bi predsjednik, po meni, trebao je suzdržati se od bilo kakvog posredovanja. Dalija Orešković je u izbornoj noći, što me poprilično zbunilo, izjavila da će predsjednik biti njihov pregovarač s ostalima. To bi značilo da će on sastaviti Vladu, što ne bi bilo nikako dobro", istaknula je Petrović.

Smatra kako svi imaju jednaku priliku sastaviti novu Vladu. Također je istaknula kako postoje dvije mogućnost kod sastavljanja Vlade, a nove izbore nije odbacila.

"Svi imaju jednaku priliku. Umjetna inteligencija je izračunala na koji način bi SDP mogao sastaviti većinu. Matematika umjetne inteligencije je jedno, a politički kredibilitet i većinska volja je posve drugo. Postoje dvije mogućnosti, da se što prije sastavi parlamentarna većina, da se ova histerija, koja je krenula, prekine. Ili ako u tome neće uspjeti niti jedni, niti drugi, da idemo na nove izbore jer to je jedini pravi put. Nikakvi neredi, nikakvi prosvjedi, nikakvi nemiri, nikakvo pozivanje ljudi na ulicu, samo novi izbori jer je to jedino demokratski. Sve drugo bio bi potpuni kaos", rekla je.

Petrović je ključnim istaknula nerazumijevanje pojma slobode.

"Ova cijela priča je pokazala koliko mi ne razumijemo pojam slobode. Ako to ne razumiju političari, onda ne mogu niti od ljudi to očekivati. Sloboda nije anarhija, sloboda nije ohlokracija. Pokazalo se da se pojam slobode ne razumije do kraja", zaključila je Petrović.

