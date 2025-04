U jednom trenutku bilo je to nevino tinejdžersko dopisivanje, u sljedećem je tražila avionsku kartu kako bi se otišla boriti za Palestinu.

Šesnaestogodišnjakinja iz priče koju večeras donosi Provjereno, nakon tri godine online utjecaja nepoznatih muškaraca, otišla je toliko daleko da je za vrijeme posjete rodbini u Njemačkoj napravila potez zbog kojeg je roditelji više od mjesec dana nisu vidjeli ni čuli.

Prvi znakovi su bili da je, tada vesela i otvorena 13-godišnjakinja, naglo promijenila ponašanje.

Tinejdžerica se otuđila od obitelji i htjela ići boriti u Palestinu - 3 Foto: Provjereno

Njezin otac kaže da je počela popuštati u školi, cijelo vrijeme provodila na mobilnom telefonu i počela se povlačiti u sebe. Naizgled naivno dopisivanje s dečkom iz Teksasa ispostavilo se da je dopisivanje s nekim iz Palestine. Roditelji otkrivaju da je željela otići u Palestinu i boriti se za slobodu Palestinaca.

Kako bi je maknuli od opasnosti, roditelji sele iz Njemačke u rodnu Hrvatsku. No djevojka započinje novu online vezu s Nijemcem, kojem šalje gole fotografije, a koji je instruira kako da se oslobodi roditeljskog nadzora. Sve to spada u tipične primjere groominga, otkrio je psiholog za Provjereno. To je način na koji predatori, najčešće punoljetni muškarci obrađuju svoj plijen, najčešće adolescentice.

Tinejdžerica se otuđila od obitelji i htjela ići boriti u Palestinu - 5 Foto: Provjereno

Roditelji već mjesec dana pokušavaju je na sve načine vratiti u Hrvatsku, čija je državljanka, gdje živi i pohađa školu.

Borbu ove obitelji s institucijama, ali i koliko grooming može biti opasan – pogledajte u večerašnjem Provjerenom!