Analiza Ivane Petrović: U kojem slučaju Plenković imao šanse postati predsjednik EK?

Europski pučani i dalje će imati najviše zastupnika u Europskom parlamentu. U odnosu na prethodni saziv, osvojili su nekoliko mandata više i, prema posljednjim rezultatima, imat će 186 od ukupno 720 fotelja.



Slijede socijaldemokrati sa 135. Liberali i zeleni su oslabili na 79, odnosno 53 mandata. Podijeljena u nekoliko skupina u Europskom parlamentu, zadovoljna rezultatom je krajnja desnica, posebno u najvećim zemljama Europske unije. U Francuskoj je uspjeh krajnje desnice izazvao politički potres.

Naime, Francuska se u ponedjeljak počela pripremati za izbore nakon što je dan ranije predsjednik Emmanuel Macron raspisao nove izbore poslije poraza njegove stranke na izborima za Europski parlament na kojima je pobijedila krajnje desna stranka Marine Le Pen.

Ivana Petrović, urednica vanjskopolitičke redakcije Nove TV analizira izbore, a na pitanje što ovi rezultati znače za cijelu Europu, odgovara:

"Macronova stranka je potučena gotovo za pola, to je stvarno veliki poraz. Macron je u zadnje vrijeme zauzeo tu jednu ratnu poziciju, a ono što prolazi ispod radara je da je Francuska postala nakon SAD-a najjači izvoznik oružja u svijetu. U Njemačkoj je rezultat očekivan. Vidimo i slabljenje Zelenih u Parlamentu.

Ovaj Europski Parlament nije dizajniran za ovakav oblik Unije kakva je danas. On je dizajniran za nešto što EU nikada neće postati. EU nikada neće biti SAD. Što se Parlamenta tiče ništa se tu bitnoga nije promjenilo. Iako me čude izvještaji da je značajno porasla desnica. Nije. Europski pučani, koji su centristi su nešto malo porasli. Socijalisti su nešto malo izgubili. Zeleni su najviše pali. Riječ koalicija se izbjegava, a spominje se suradnja", kazala je Petrović.

Formiranje Europske komisije možemo očekivati nakon što se konstituira Parlament.

"Što se tiče Ursule von der Leyen, ona će imati potporu Vijeća. No pitanje je hoće li je potvrditi Parlment. To je bitna ovlast Parlamenta. Tamo je bitno kako tko glasa. Ako je ne prihvati Parlament, onda bi Plenković imao šanse postati predsjednik EK. On ima za to sve reference. Ima treći mandat", izjavila je Petrović.

