Kristina Terihaj i Gordana Mišković cijeli su život vezane uz invalidska kolica. Godinama idu na more u prijateljičin stan, no ove su godine poželjele unajmiti apartman na Jadranu. Već u startu su naišle na problem jer mnogi apartmani nisu prilagođeni za invalidska kolica. Ipak pronašle su jedan odgovarajući. Termin je slobodan, odlučile su ga rezervirati. No, došlo je do preokreta.

"I našli smo jedan apartman koji je bio jako pristupačan i po cijeni, smještaju. Sve smo već dogovorili s ljudima, trebali smo ići u lipnju, da bi prije dva dana doživjeli neugodno iskustvo. Nazvala nas je gazdarica i rekla da nas ne može primiti zato što smo kolegica i ja u kolicima i boje se da ćemo im namještaj oštetiti s kolicima. Rekla je da je ona renovirala namještaj da je stavila nove pločice te da će naša kolica uništiti namještaj. Rekla je da ne možemo doći kod njih, da tražimo negdje dalje smještaj", ispričala je Terihaj.

Na more bi putovale uz pratnju još dvije prijateljice koje im pomažu u svemu što rade.

Ovo neugodno iskustvo za dvije prijateljice, ponovno je skrenulo pozornost na problem diskriminacije osoba s invaliditetom s čime se nerijetko susreću. Nažalost, ostavilo im je i ožiljke na srcu.

"Bila sam baš onako utučena. Rekla sam da mi se plače, ali nisam plakala jer sam bila u društvu. Osjećala sam se jako diskriminirano. Ja ta kolica nažalost vozim cijeli život i znam njima upravljati i ne bih gospođi uništila namještaj", rekla je Terihaj.

No ne odustaju. Potražit će drugi apartman. I govore, naći će ga. Savladale su one brojne prepreke u životu, pa će i ovu.

