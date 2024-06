Jokić izračunao koliko je ustvari koja stranka dobila na izborima: "Možemo se mi ovdje lagati i varati, ali to su stvarne brojke"

Ono što je posebno obilježilo EU izbore u Hrvatskoj jest slab interes građana za odlazak na birališta, najgori unutar Europske unije.

"Treba nas biti jako sram, kao da vozimo crveni Ferrari", slikovita je bila prof. Marijana Gerbeša Zenzerović, komentirajući slabu izlaznost.

"Nitko nije tako loš kao mi, čak ni zemlje koje su poslovično loše u izlaznosti. Češke, Slovenija, Slovačka su jako skočile. To sad više nije statistika, nego strukturni problem o kojemu zaista treba početi razgovarati", zaključila je prof. Grbeša. Boris Jokić ocijenio je kako je slaba izlaznost jasan izraz nepovjerenja građana prema politici i političarima.

Priča o Stjepi Bartulici i Ferrariju kojim se odvezao u noć nakon izbora, ocijenjuje Grbeša, vrlo je slikovita.

"Ne treba tu više puno reći, Penavi je bilo vidno neugodno zbog toga iako je pokušao naći riječi da se izvuče iz te situacije, ali mislim da to dosta govori", rekla je.

Jokić je rekao kako je situacija s Ferrarijem vrlo loša za Domovinski pokret jer oni naglašavaju skromnost i bliskost s ljudima.

"Penava je bio izgovorio jednu riječ, marifetluk, a mogu se tu, bez obzira gdje ste, dodati još dva -luka - seljakluk i krkanluk. To vam je to, kad dođete pred ljude koje trebate predstavljati i uđete u takvu zvjerku od auta. To je kao da vas je netko provozao po lunaparku", smatra Jokić.

O najavljenim unutarstranačkim izborima u HDZ-u, ocjenuju komentatori, Andrej Plenković nije ugrožen.

"On može odahnuti na svim razinama i ne vidim kako bi njega netko uopće, ne mogao, nego pokušao ugroziti", smatra Marijana Grbeša.

Jokić je istaknuo kako je HDZ na ovim izborima dobio sedam posto glasova birača, SDP između pet i šest, a Možemo i Domovinski pokret tek nešto više od jedan posto.

"Možemo se mi ovdje lagati i varati, ali to su stvarne brojke. Dakle 93 posto nije glasalo za ono što je HDZ, 95 posto nije glasalo za SDP, ljudi nisu prepoznali to što govore", naglasio je Jokić analizirajući rezultate izbora.



