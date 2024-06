Zataškali skandal u policiji: ukradeni pištolji, novac, muljaže sa službenim vozilom! Načelnik udaljen s dužnosti

Mala zelinska policijska postaja - ozbiljni problemi! Zbog kojih je u srpnju prošle godine razriješen policijski načelnik Vjekoslav Stanić. Priču donosi Ivana Pezo Moskaljov.

Službene stranice tek otkrivaju da su mu našli nasljednika. Ali o razlozima smjene i zašto su sve zataškali u MUP - u - ni riječi. Dok Dnevnik Nove TV nije pitao.

Protiv načelnika koji je udaljen s dužnosti pokrenut je disciplinski postupak zbog zloporabe položaja - u službi i izvan nje, prekoračenja ovlasti, ali i nezakonitog korištenja službenog automobila. Postupak još traje.

Neslužbeno, spominje se i da stoji iza nedopuštene ugradnje "bljeskalica" na vozilu. Poznato je da ih koristi isključivo osiguranje štićenih osoba.

Sve je prijavljeno unutarnjoj kontroli kabineta ministra. U policiji kažu - "o svemu su izvijestili i DORH".

Nisu to bile jedine nevolje na ovoj adresi!

"Iz zelinske postaje nestala su i dva službena pištolja. Prvi put iz nezaključanog vozila zbog čega je policajac koji ga je ondje ostavio bez nadzora - i kažnjen. U drugom slučaju imali su provalu u ormar, pa je uz pištolj nestala i policijska palica!", otkriva reportkera Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Odigralo se to prije 2 godine. Počinitelja koji je s oružjem "maznuo" i streljivo - nisu našli.

Na pitanje novinarke Dnevnika Nove TV policiji jesu li pronašli tko je prošle godine u kratkom vremenskom razdoblju iz zelinske policijske postaje ukrao dva službena pištolja odgovorili su:

"Da, točno je da su od policijskih službenika Policijske postaje Sveti Ivan Zelina otuđena dva pištolja i to u različitim događajima. Naime, jedan policijski službenik tijekom mjeseca veljače 2022. godine ostavio je u svom nezaključanom osobnom automobilu kratko vatreno oružje – pištolj marke HS 9, sa pripadajućim streljivom, koji je otuđen od strane nepoznatog počinitelja. Zbog navedenog postupka, odnosno ostavljanja pištolja bez nadzora, nadohvat drugim osobama, policijski službenik disciplinski je procesuiran zbog počinjenje teže povrede službene dužnosti opisane u čl. 96. st. 1. toč. 1 Zakona o policiji Neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanja službenih obveza te je povodom navedenog po Disciplinskom sudu MUP-a proglašen krivim i kažnjen. Isto tako napominjemo da je povodom krađe opisanog službenog pištolja iz čl. 228. st. 1. KZ-a provedeno kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja kaznenog djela te da do danas počinitelj nije pronađen.



U drugom slučaju tijekom mjeseca prosinca 2022. godine u prostorijama Policijske postaje Sveti Ivan Zelina počinjena je provala u ormarić jednog policijskog službenika, prilikom čega je nepoznati počinitelj otuđio opasač u kojem se nalazio službeni pištolj sa dva spremnika streljiva i policijsku palicu. Povodom navedenog događaja provodi se kriminalističko istraživanje s još uvijek nepoznatim počiniteljem u ovom trenutku.



Zbog počinjenih opisanih kaznenih djela nastavlja se kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja, a u slučaju da isti budu pronađeni, o svemu će biti izvješteno Općinsko kazneno državno odvjetništvo. Također napominjemo da su u drugom slučaju krađe pištolja, hitne istražne radnje, pretrage stanova i drugih prostorija, obavljene po policijskim službenicima Sektora kriminalističke policije Policijske uprave zagrebačke 30. siječnja 2023. godine po nalogu Županijskog istražnog suca", poručili su.



Na upit zašto je taj incident prešućen javnosti poručili su: "U interesu samog kriminalističkog istraživanja nismo o tome tada obavijestili javnost, a kao što je vidljivo iz prethodno navedenog, kriminalističko istraživanje je još uvijek u tijeku".

"Javnost je još osjetljivija kad je policija u pitanju, jer policija je prva koja ureduje kako se o bilo kome radi", rekao je Branko Šerić, odvjetnik.

Prije gotovo godinu dana prešutili su još jednu krađu u policijskoj smjeni. Ni ta istraga nije završena!

"U službenim prostorijama nestao je novac u iznosu od nekoliko stotina eura. Sektor kriminalističke policije, Policijske uprave zagrebačke upoznat je s tim. Izvijestili smo USKOK sa svim dosad utvrđenim", poručio je MUP za Dnevnik Nove TV.



Ne i javnost, što dugogodišnji odvjetnik smatra problematičnim.

"To je gore od zataškavanja, to je prikrivanje na neki način, a sad kao pravnik govorim - i pomaganje nakon prekršaja, zlouporabe,a da ne govorim o počinjenju kaznenog djela! Čim se stalno događa i to prikriva time se omogućava da će se to ponavljati i u budućnosti", rekao je Šerić.

U MUP - u kažu da su provjeravali i građevinske poslove bivšeg načelnika i povezanost s nekim lokalnim tvrtkama.

Prijavljen je i da je potrošio godišnju zalihu oružanih listova. No, oni koji su to istraživali odgovaraju da nisu pronašli nepravilnosti.

