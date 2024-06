Penava o Ferrariju, Bartuličinim prijateljima i što je pjesnik želio reći? "Stalno proklamiramo tu poniznost"

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava gostovao je u Dnevniku Nove TV. Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan pitala je Penavu je mu neugodno zbog Bartuličinog poteza i je li ga pitao što je pjesnik s tim performansom htio reći?

Penava kaže da nije znao da će Bartulica to napraviti, ali je zadovoljan rezultatima na EU izborima.

"Neke se stvari nisu promijenile. Kad god Domovinski pokret ostvaruje uspjehe i iskorake, uvijek je tema nešto drugo. Nekad su to diplome, nekada promišljanja...

Nisam znao da će Bartulica doći u Ferrariju. Nitko to u stranci nije znao. Ja sam sa skupa otišao u Kiji iz 2008. godine. Stalno proklamiramo tu poniznost. Većini nas je taj narativ u politici".

Na pitanje što je pomislio kada je vidio taj automobil, kaže: "Pa ja vjerujem isto što i većina normalnih ljudi. Pomislili smo da je netko od gostiju došao tim autom. Nisam pitao Bartulicu koju poruku je htio poslati. Stvarno mi je neugodno. Ne želim tumačiti neke tuđe poteze. Ja to osobno nikada ne bih napravio", kazao je Penava.

Kaže da će razgovarati o tome s Bartulicom.

"Razgovarat ćemo, ali ne može biti stegovne odgovornosti zbog načina kako je netko došao na stranački skup. Treba imati u fokusu da je Bartulica ostvario jedan lijep rezultat. Da je fokus kampanje bio fokusiran na njega".

Bartulica uvjerava da je predao novu imovinsku karticu, no iz Povjerenstva kažu da nije im ništa stiglo.

"Pitanje ćete morati postaviti Bartulici. Nemojte dvojiti, tražit ćemo da imovinske kartice naših članova budu jasne i transparentne".

Penava to danima ponavlja i to nema nekog efekta na Bartulicu.

Na pitanje je li njemu objasnio porijeklo svoje imovine, od čega živi i kako je tu kuću kupio, odgovara: "Ja očekujem malo podrobnije informacije kako bi rasvijetlili tu stvar do kraja. Da demistificiramo tu priču. Dozvoljeno je da naslijedite od nekoga nešto, no iz aspekta zdravog razuma to morate unijeti u imovinsku karticu. Ako se dogodi greška, morate reći kakva je situacija i to je ono što očekujem".

Bartulica je u Stožer došao u zanimljivom društvu. Penava ne zna tko su ti ljudi, a nema ni prijatelje s Ferrarijem.

"Ne znam čiji je Ferrari, ti ljudi nisu članovi stranke, meni su nepoznati. Pretpostavljam da je riječ o prijateljima gospodina Bartulice. Imali smo razloga za slavlje".

Penava kaže da nije zabranjeno dovoditi prijatelje u Stožer.

"Ja nemam prijatelje s Ferrarijem, ne muči me, drago mi je da smo osvojili taj mandat. Ono što me muči je kako se postaviti što transparentnije i kako imati što čišću poziciju za ostvarivanje programskih ciljeva koje smo zadali. Neki od ovih nastupa su zapravo gafovi koji ne doprinose tome. To nam je u interesu u što kraće mogućem roku rješiti i prionuti poslu", rekao je zaključno Penava.

