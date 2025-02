Ivana Petrović o slučaju Dabro: "To dosad još nismo vidjeli, ali zanimljivo je ono što više nitko ne spominje"

Policija je uhitila saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabru nakon što mu je u srijedu u Hrvatskom saboru ukinut imunitet u skladu sa zahtjevom Državnog odvjetništva zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari.

Politička komentatorica Dnevnika Nove TV Ivana Petrović nazvala je situaciju s Dabrom cirkusom.

"Danas smo svjedočili jednom parlamentarnom oksimoronu kakvog se ne sjećam, a to je da junior partner nije podržao HDZ, odnosno stranku koja je formirala većinu, odnosno svog senior partnera, nego je to učinila najveća oporbena stranka SDP, koja je podržala HDZ kako bi se izglasalo skidanje imuniteta. To dosad još nismo vidjeli", kaže Petrović i dodaje da cijela situacija ima politički obris.

Ivana Petrović, Romina Knežić i Petar Pereža Foto: DNEVNIK.hr

Novinarka je komentirala i kako Dabro zasigurno neće dugo ostati u istražnom zatvoru, a budući da svoj mandat nije nikome dao, očekivano je da će se ubrzo vratiti u Sabor i vladajućima raditi probleme.

"Vidim da je premijer miran i hipotetski se onda mogu pitati ima li premijer neku drugu vladajuću većinu i možemo li u dogledno vrijeme čuti onu rečenicu: 'Molim tajnicu da nam pripremi razrješenje'", dodala je Ivana Petrović.

Ivana Petrović o Dabri - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Što se tiče pravnog aspekta slučaja Dabro, tu se Petrović složila sa zastupnicima Domovinskog pokreta da je prošlo 40 dana od prvih snimki i da se moglo reagirati odmah. Dosad je, dodala je, bivši ministar mogao utjecati na šest svjedoka, od kojih su dvoje njegova supruga i sin, koji vjerojatno neće svjedočiti.

"Zanimljivo je i da iz ove istrage na sve strane cure dokumenti, cure informacije i sada nitko ne spominje onaj zakon, onaj famozni lex AP, kojim bi se trebala štiti presumpcija nevinosti osobe u kaznenom postupku", istaknula je Ivana Petrović u studiju Dnevnika Nove TV.

Ivana Petrović, Romina Knežić i Petar Pereža Foto: DNEVNIK.hr

U nastavku je komentirala i izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je jučer rekao kako za Dabrine snimke nitko nije znao kada se formirala saborska većina.

"Naravno da nije kada je sigurnosna provjera ministara i dužnosnika snižena na najnižu moguću razinu. To se napravilo za vrijeme Kukuriku koalicije, dok je Zoran Milanović bio premijer. Oni su totalno omekšali sigurnosne provjere ljudi koji odgovaraju za funkcioniranje ove države. Moguće je, prema tome, da nisu znali", zaključuje i dodaje kako danas sigurnosnu provjeru može napraviti svaki laik te da treba postrožiti sigurnosnu provjeru za dužnosnike.

Ivana Petrović o Dabri - 2 Foto: DNEVNIK.hr

