Nakon smjene ministrice Nataše Tramišak, koja se nakon toga i javno usprotivila premijeru Andreju Plenkoviću, u četvrtak navečer okuplja se osječko-baranjski HDZ. O smjeni ministrice i njegovim odnosima s premijerom s Ivanom Anušićem razgovarala je reporterka Matea Drmić.

Ivan Anušić, predsjednik HDZ-ova osječko-baranjskog Županijskog odbora, sazvao je sjednicu Odbora nakon što je premijer Andrej Plenković u srijedu smijenio ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Natašu Tramišak.

"Sjednica je bila planirana i prije smjene, a tema će biti aktualna politička situacija u Hrvatskoj i, naravno, stranačke aktivnosti u Osječko-baranjskoj županiji", rekao je Anušić tijekom razgovora s reporterkom Dnevnika Nove TV Mateom Drmić.

Dodao je da će jedna od tema biti i smjena bivše ministrice Tramišak, čemu se Anušić protivio.

"Nisam ja taj koji odlučuje tko će biti ministar u Vladi. To odlučuje premijer. Njemu sam rekao, a reći ću sada i vama, prvi put uživo za javnost, da sam protiv njezine smjene. I dalje sam protiv toga, ali premijer ima pravo i legitimitet birati svoj tim. Ja se sa smjenom ne slažem i mislim da nije bilo nikakvog razloga za to", rekao je.

"Moja potpora premijeru uvijek je bila neupitna. Ja sam sve ove godine, otkad sam 2014. godine ušao u stranku, HDZ stvarao i ja ne rušim ništa. Nisam rušitelj i na taj način jednostavno ne znam raditi. HDZ je jedinstven, bio je tu prije 32 godine i bit će tu za 32 godine", rekao je Anušić.

"U ovoj lošoj vijesti koju smo dobili ima i nešto dobro. Tramišak se vraća u Osječko-baranjsku županiju, preuzima resor koji je vodila i razvijat će nove i velike projekte", dodao je.

Na kraju razgovora Drmić ga je pitala zna li zašto je Plenković smijenio ministricu.

"To ne znam. To su ga pitali novinari i on je rekao da nije bilo uzajamnog povjerenja. Ako je to razlog, onda je to razlog. Ja razlog smjene ne znam. To je pitanje isključivo za Plenkovića", rekao je Anušić.

