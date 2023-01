Plenković nije dobio ni Anušićev blagoslov da smijeni Tramišak. Potvrdio je to sam Ivan Anušić, šef osječko-baranjskog HDZ-a i potpredsjednik stranke večeras za Dnevnik Nove TV. Mailom je glasovao protiv smjene, i to na Predsjedništvu koje je održano prije premijerove presice.

Potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić na večerašnjoj telefonskoj sjednici Predsjedništva HDZ-a glasao je protiv smjene Nataše Tramišak.

Premijer Andrej Plenković ranije je tvrdio da je dobio bjanko potporu za svoj potez, ali čini se da ipak nije bio u pravu. Tramišak je postala članica Vlade upravo na Anušićev prijedlog.

Za razliku od smijenjenog ministra obnove Ivana Paladine koji je ovaj potez premijera očekivao nakon što je javno kritizirao njegov rad, odlazak Tramišak bio je svojevrsno iznenađenje. Iznenađenje koje ona nije najbolje prihvatila.

"Ne mogu reći koji je razlog moje smjene. Nema profesionalnih razloga i nema političkih razloga. Političku podršku imam. Što se tu dogodilo, iz kojeg me razloga više ne želi u svom timu, to ja dalje nemam argumente i nemam nekakvih razloga niti znam zbog čega bi me on smijenio", rekla je na konferenciji za novinare koju je sazvala nakon sjednice.

Osim dvoje ministara smijenjen je i državni tajnik Gordan Hanžek. Za novog potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva Hrvatskom saboru bit će predložen Branko Bačić. Ministricu Tramišak zamijenit će Šime Erlić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja koji je bio najbliži suradnik ministrice Tramišak.

