Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak održala je konferenciju za medije nakon što ju je premijer Andrej Plenković smijenio s pozicije šefice resora.

Premijer Andrej Plenković okupio je u srijedu parlamentarnu većinu, a zatim i uži kabinet Vlade, te je smijenio ministra Ivana Paladinu i ministricu regionalnog razvoja i EU fondova Natašu Tramišak.

"Želim im da nastave jednako dobro i kvalitetno raditi. Imam potrebu reći da u mom kratkom razgovoru s premijerom nisam dobila adekvatan odgovor iz kojeg razloga to on čini. I dalje nije dao odgovor niti razloge zbog kojih je tražio moju smjenu", istaknula je.

"Drago mi je što smo uspjeli napraviti značajne korake, podigli rezultate i povećali povlačenje sredstava Europske unije. Osim toga završili smo programiranje novog višegodišnjeg financijskog okvira. Usmjerili smo fondove prema svim hrvatskim regijama. Bit će mi veliko zadovoljstvo i kako će se ova sredstva realizirati u Hrvatskoj. Nije mi bilo problem raditi u ovom ministarstvu. Premijer me ne vidi u svom timu, ali kažem da i dalje ne znam koji su razlozi za to", rekla je Tramišak.

Ivan Paladina: "Odlazak sam premijeru najavio prije dva mjeseca"

VIDEO Preslagivanje u Vladi: Plenković smijenio Paladinu i Tramišak, novi ministri bit će Branko Bačić i Šime Erlić

Kada je preuzela funkciju, kazala je Tramišak, zatekla je dvije istrage.

"Izvidi Uskoka su bili u tijeku. Istraga se intenzivirala kada je počeo s radom OLAF. Te neke podatke ne možete naravno ni iznositi. Bez obzira na istragu koja je bila u tijeku, mi smo se trudili raditi svoj posao u otežanim uvjetima i oklnostima. Svim djelatnicima koji su bili s time suočeni zahvaljujem što su bez obzira na to dali svoj trud", dodala je Tramišak rekavši da će aktivirati svoj mandat u Saboru nakon ovoga.

"Odlazim uzdignute glave. Nisam dobila niti jedan konkretan razlog", rekla je Tramišak dodavši da će raditi u interesu hrvatske države i građana.

Ovlasti ministara skučene?

"Mi smo ministri ti koji na prvome mjestu trebaju odgovarati za rad resora. Ako nemate odriješene ruke, onda zapravo vi ni ne nosite taj resor. U nekim dijelovima mogu reći da odluku donosi Vlada Republike Hrvatske i da su ovlasti i nadležnosti ministra vrlo skučene", istaknula je Tramišak.

"Profesionalno sam obavila ono što se od mene očekivalo kao od ministrice - poznavanje rada i materije resora. Neka određena pitanja koja predsjednik Vlade ima, a nije mi ih izgovorio, to ne mogu dalje niti ja sama znati. Mogu reći da nema nešto što je bilo zadano programom Vlade za ministarstvo, a da ja to nisam napravila", rekla je Tramišak.

Na pitanje o tome je li Plenković tražio nešto što ona nije htjela napraviti. "Ne mogu reći koji je razlog moje smjene. Nema profesionalnih razloga i nema političkih razloga. Političku podršku imam. Što se tu dogodilo, iz kojeg razloga me više ne želi u svom timu, to ja dalje nemam argumente i nemam nekakvih razloga niti znam zbog čega bi me on smijenio", istaknula je Tramišak.

"Mogu reći da sam zadovoljna sa svime što smo uspjeli postići. Premijer, predsjednik HDZ-a, je odlučio da će rekonstuirati Vladu i sastaviti neki drugi tim. Koji su to razlozi, vjerujte mi da to jedino on može dati odgovor. Meni ih nije dao", zaključila je.

Podsjetimo, ministrica je u utorak rekla da dosad nije bilo govora o njezinoj smjeni. "Nema razloga za isto. Predsjednik Vlade i ja smo nedavno komunicirali oko pozitivnih rezultata rada u Ministarstvu. Ništa ne ukazuje na potrebu za smjenom", rekla je Tramišak za Dnevnik Nove TV.