Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić javila nam je kako je dio glinskih sela odsječeno zbog snijega na cestama i stabala koja padaju na puteve.

Ljudi, uglavnom starije stanovništvo, koji nakon razornog potresa na Banovini još žive u kontejenerima uvelike ovise o volonterima koji im dovoze hranu, a sad ni oni ne mogu proći.

Vozač u Majskim Poljanama nije mogao proći zbog stabla na cesti pa ga je krenuo uklanjati sam motornom pilom.

Pokušali smo kontaktirati sisačku policiju, no do objave ovog članka nismo dobili odgovor.

Ceste blokirane zbog snijega, kamenih gromada, poplava...

Zimski uvjeti i vrijeme krivi su za brojne probleme u prometu u ponedjeljak.

Nekoliko tona teške kamene gromade odronile su se u ponedjeljak oko 12:30 s visine oko 70 metra na cestu Omiš - Radmanove mlinice.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kraj graničnog prijelaza Bregana u smjeru Slovenije nastala je kolona teretnih vozila duga oko devet kilometra jer je u Sloveniji na snazi zabrana prolaska teretnih vozilima u smjeru Ljubljane.

Kaos na granici sa Slovenijom: Kolaps na autocesti A3, nastala kolona kamiona duga devet kilometara

Obilna je kiša u zagrebačkom Buzinu poplavila podvožnjak i izazvala probleme u prometu. Jedan je automobil zapeo u vodi te je stigla i policija.

Kaotično je i u Zagrebu na Sljemenskoj cesti gdje automobili zapinju u snijegu i blokiraju promet.

HAK: Ako je moguće odgodite putovanje

"U većem dijelu unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru otežano se vozi zbog snijega, a moguća je i poledica. Zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru, Lici, na sjeverozapadu Hrvatske. U priobalju puše bura s olujnim i orkanskim udarima. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće odgode putovanje", upozorava HAK.

Na širem petrinjskom području na snazi redovite mjere obrane od poplava

Na širem petrinjskom području na snazi su redovite mjere obrane od poplava, temeljem prognoze i stanja vodostaja s mjerodavnih vodomjera Hrvatskih voda od ponedjeljka ujutro.

Teška nesreća: Žena stradala pod ralicom, nije joj bilo spasa

Što se tiče rijeke Kupe na širem području grada Petrinje za sada nema opasnosti od veće ugroze poplavljivanja naseljenih dijelova grada i prigradskih dijelova.

Vodostaj rijeke Kupe na mjerodavnom vodomjeru Farkašić jutros u 8 sati iznosio je plus 845 cm. U odnosu na najviši zabilježeni vodostaj u subotu, 21. siječnja, opao je za 85 centimetara.

Procjena je da bi tijekom današnjeg dana do ponoći vodostaj rijeke Kupe u Farkašiću trebao opasti ispod razine plus 800 cm, a od sutra i do srijede, 25. siječnja, uslijed novih oborina očekuje se stagnacija vodostaja na petrinjskom području.

Prema prognozi oborina u idućih pet dana temeljem raspoloživih hidrometeoroloških prognoza, u iduća dva dana u nizinama unutrašnjosti očekuje se oblačno uz kišu, u gorju sa snijegom. Zatim se od srijede, 25. siječnja, očekuje razvedravanje i prestanak oborina.

Uglavnom, ove nove oborine koje se očekuju danas i sutra neće dovesti do novog značajnijeg porasta vodostaja, osobito se to odnosi na rijeku Kupu i njezine pritoke, doznaje se iz Hrvatskih voda.