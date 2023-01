Na splitskoj plaži Žnjan članovi SDP-a stali su pred medije kako bi skrenuli pozornost na probleme koje nosi novi Zakon o pomorskom dobru, koji je nedavno upućen u saborsku proceduru.

Članovi SDP-a okupljeni na splitskoj plaži Žnjan istakli su kako je u potpunosti neprihvatljiva podjela plaža na javne i one koje će biti dostupne samo gostima hotela. Na taj će način, kažu, drugim građanima biti onemogućen slobodan pristup pomorskom dobru.

Priroda dala, beton nagrdio: Strašni primjeri devastacije obale, ali novi zakon propisuje vrtoglave kazne

"Građanima će biti manje dostupno jer će dio obale, dio plaža, biti zatvoren za njih, odnosno bit će ograničeno njihovo korištenje ili kako mi to volimo reći, bit će zagrađene. U mom razgovoru s ministrom pomorstva uvjerava me da to neće tako biti. Ja sam mu rekao da ću izjaviti da mu vjerujem, a da ako se to tako ne uspostavi da ću na svaku ogradu koja bude postavljena temeljem tog zakona staviti njegovu sliku", rekao je Arsen Bauk, saborski zastupnik za Dnevnik Nove TV.

