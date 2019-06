''I ja bih voljela znati čime sam naljutila gradonačelnika Bandića'', rekla je u intervjuu za DNEVNIK.hr ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Očekuje da zbog brojnih napada reagira pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a otkrila je i neke novosti iz svoga resora.

''Naljutila sam ga kad smo uvodili obveznu informatiku, pa kad smo rekli da ćemo ograničiti i cijenu i težinu udžbenika i sad je ovo već treći put, ali nismo razgovarali o tome, ne znam što ga zapravo ljuti'', rekla je ministrica Blaženka Divjak. Na pitanje puca li možda Bandić na njezino ministarsko mjesto, Divjak je odgovorila da je to teško reći i da njega treba pitati. Zaključila je da su sve te teme promašene.

Otkrila je da su danas dobili garanciju Ministarstva financija da će se osigurati dodatnih 28 milijuna kuna za kupnju udžbenika za sve izborne predmete, pa tako i za vjeronauk. Na pitanje smeta li joj kad joj kaže ''gospođa ministarka'', odgovorila je da bi to svakome trebalo smetati. ''Ako se aludira na moje kompetencije za obavljanje ministarske funkcije, to je potpuno promašeno, ja sam redovita sveučilišna profesorica u trajnom zvanju. Kad je Bandić studirao općenarodnu obranu, ja sam studirala matematiku i fiziku'', rekla je.

''Pitam se svaki dan što mi je to trebalo''

''Ako su u pitanju druge insinuacije treba pitati i druge je li to seksizam, je li to primitivno da se tako u javnom prostoru razgovara, mislim da je u svakom slučaju neprimjereno'', zaključila je. Na upit ima li podršku premijera rekla je da je to što ona radi program Vlade i da nitko ne solira. Dodala je da nije ušla u politiku iz financijskih razloga nego jer je vjerovala da su reformski procesi izuzetno važni. Pita li se onda što joj je sve ovo trebalo. ''Pitam se, svaki dan'', rekla je kroz smijeh ministrica. Rekla je da se Vlada i svi razumni ljudi u Hrvatskoj moraju znati da biramo između budućnosti naše djece i jeftinog politikanstva i sumnjive ideologije.

Nakon strašne nesreće u kojoj su život izgubile dvije djevojčice iz daljske osnovne škole ministrica je onamo uputila stručni tim. Naglašava da je važno da oni sad imaju svoj mir, da se napravi najbolje što se može u stvarno teškim okolnostima. ''Nažalost, to se dogodilo, to se ne može više promijeniti, ali svaka podrška se u ovakvim kriznim situacijama mora dati'', zaključila je ministrica Divjak.

Rekla je da je kurikularna reforma eksperimentalno uvedena prošle godine u dio škola pokazala da je to bio pun pogodak, a s nekim poboljšanjima od jeseni će biti u svim školama. Kaže da su rezultati jako dobri i da su zadovoljni i učenici i nastavnici.

Ministrica je najavila i da će razmotriti slučaj profesora iz Zagreba koji se požalio da djeci tijekom posjeta Vukovaru ispričaju jednostranu verziju događaja devedesetih. Nakon statusa na Facebooku dobio je opomenu pred otkaz, ali ravnateljica je objasnila da je to zato što je tipkao u autobusu umjesto čuvao djecu, a ne zbog sadržaja statusa. ''Nismo dobili zahtjev ni dokumentaciju ni od profesora ni od ravnateljice'' rekla je ministrica i naglasila da je najvažnije ne ući u zamku verbalnog delikta, ali utvrditi je li povrijeđena neka radna obaveza.

Andrej Plenković o potpisima za smjenu ministrice Blaženke Divjak: "Vidjet ćemo sutra"

Na upit kako će se i kada napokon uvesti red u odnos ponude i potražnje, pa da fakulteti ne upisuju masovno učenike koji poslije završavaju na burzi rada, ministrica je rekla da autonomija sveučilišta ne znači da mogu raditi sve što žele već postoji društvena odgovornost. ''Ako se nešto financira novcem poreznih obveznika moramo to opravdati'', rekla je. U intervjuu za DNEVNIK.hr rekla je da s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu nisu dobili nikakve dokaze da je ijedan uvjet za povećanje kvota ispunjen. ''Baš sam danas poslala zahtjev i Sveučilištu i Fakultetu da se oko toga očituju'', otkrila je. Apelirala je i na maturante i roditelje da dobro razmisle o tome hoće li imati posla ako budu studirali ono što je suficitarno na tržištu.

Iznenadio ju je broj otkrivenih lažnih diploma

Ministrica je izvijestila da je dosad nađeno 20-ak lažnih diploma u školama te otkrila da je studentskim centrima dala naputak da provjere stanje i u svojim redovima. Divjak priznaje da ju je iznenadio broj krivotvorina, ali naglašava da je to bio način da se vrati povjerenje u sustav. ''Nakon jedne lažne diplome nađene u Ministarstvu, nadala sam se da ćemo provjeriti ostale i utvrditi da je sve u redu'', kaže. Za brojne komentatore po društvenim mrežama koji odobravaju poteze krivotvoritelja, rekla je da je i to dokaz da nam je nužna reforma obrazovanja.

Nesuglasice HDZ-a i HNS-a zbog referenduma: ''To je dobro jer ako se svi slažemo u svemu - nema naprijed''

Da je nužna reforma pokazao je i napad na sezonce u Supetru na nacionalnoj osnovi, ali i to što mladi na norijadi umjesto zabave uzvikuju ''za dom spremni''. Priznala je da je školstvo zakazalo, ali dodala da je zakazao i kućni odgoj. ''Mi kao društvo nismo prošli potrebnu tranziciju da osvijestimo vrijednosti koje svima moraju biti pri srcu'', rekla je i zaključila da treba promtno reagirati na takve događaje.

Očekuje reakciju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Ponovno je rekla da Bandićev način komunikacije nije prihvatljiv. ''Ne samo zbog toga jer me se osobno napada nego je to neprimjerena komunikacija jer šalje poruku''.

''Što kad nekome kažete da je gospođa ministarka, je li to na nacionalnoj osnovi, ja sam slučajno Hrvatica, ali moglo je biti i drugačije. Je li prihvatljivo, kad ne bih bila, da mi se to govori ili je to poruka o nekompetentnosti, je li to zato što sam ja žena, što god od toga bio odgovor ništa nije prihvatljivo'', rezolutna je ministrica obrazovanja. Rekla je da bi mogla podnijeti kaznenu prijavu, ali da može i javno reagirati. ''Moramo biti svjesni da to nije odgovornost samo osobe koja je napadnuta nego postoji i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, postoje ljudi koji mogu kazati da je to neprimjereno, bez obzira na političke opcije'', rekla je Divjak i dodala da pravobraniteljica još nije reagirala, ali dodala da to ne znači da neće.

Na kraju je odgovorila kako odgovoriti mladima na pitanje što će im matematika. ''Matematika vas doslovno uči misliti, misliti logično i rješavati probleme i kritički razmišljati. To ne može kompjuter'', zaključila je.

