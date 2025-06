Toplo i vruće vrijeme u Hrvatskoj se nastavlja. Prostrana europska anticiklona sutra će malo oslabjeti, no i dalje će držati na okupu vrlo topao i razmjerno suh zrak. Njezin će utjecaj - od sredine tjedna prema vikendu - postupno oslabjeti što će jačati uvjete za prodore malo vlažnijeg zraka, a s njima i uvjete za lokalne nestabilnosti.

Sutra ujutro i prijepodne posvuda pretežno sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren, a na Jadranu u noći i ujutro ponegdje umjerene bura, a zatim će maestral. Ujutro temperatura u unutrašnjosti od 15 do 20 stupnjeva. Na Jadranu sve vrijeme na snazi je visok stupanj Meteoalarma jer nema predaha od visokih temperatura koje sutra ujutro neće biti niže od 22, a ponegdje i od 27 stupnjeva.

U poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, većinom od 32 do 35 stupnjeva. Mjestimice će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a prema večeri sa zapada umjeren porast naoblake.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima gdje će zapuhati mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a najviša temperatura dosezat će 34 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Jedino će prema večeri, uglavnom u gorskom području, doći do umjerenog porasta naoblake. U gorju povremeno umjeren sjeveroistočnjak, a na moru maestral koji će navečer opet okrenuti na buru. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 29 do 32, a na Jadranu od 33 do 35 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, vruće i vrlo vruće - mjestimice na moru uz umjeren do jak maestral, a navečer u unutrašnjosti bura. Temperatura od 33 do 37 stupnjeva.

Raste temperatura mora, stiže i toplinski val

Jutros je temperatura mora bila većinom oko 24 stupnja, a njegova toplina svakim će danom sve više rasti. Ljetne vrućine prati i visok indeks opasnosti UV zračenja od Sunca i to u pravilu između 10 i 17 sati.

To nije slučaj i s vrlo jakim i opasnim toplinskim valom koji će na Jadranu bez prestanka trajati i slijedeći tjedan.

I u unutrašnjosti slijedećih dana sunčano i iznadprosječno toplo. Potkraj ponedjeljka i u utorak prolazno više oblaka, pa se u Gorskom kotaru ne isključuje mala mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Noći će biti tople, a dani vrući.

Na Jadranu sunčano uz nastavak toplinskog vala. Još u utorak mjestimice umjerena bura i maestral, zatim burin i zmorac.

Čini se da su u unutrašnjosti prema vikendu na vidiku lokalne nestabilnosti, osobito u unutrašnjosti potkraj subote i u nedjelju. To svakako, valja još potvrditi.