Kao pružateljice usluga spominjale su se poznate starlete, manekenke i pjevačice u usponu, koje su usluge naplaćivale od 500 do 3500 eura, ovisno o željama klijenata - sportaša, političara, liječnika i poduzetnika.

Hrvatsku je prije sedam godina potresao veliki skandal povezan s elitnom protitucijom, na koji je danas podsjetio Nacional objavivši navodne dokumente da je tadašnji zamjenik ravnatelja policije Milijan Brkić odavao tajne podatke osobama nad kojima se provodila istraga te ju tako znatno otežao.

Što se, dakle, događalo u toj istrazi? Afera je buknula u proljeće 2011. godine, a već u kolovozu donesene su presude. Tada 61-godišnji Nebojša Perunović Pancho optužen je da je organizirao mrežu elitne prostitucije, i to diljem Hrvatske. On je to nijekao te kazao tek da je spajao klijente koji su dolazili u njegov salon za masažu Pancho, koji se nalazio u Domu sportova, sa zgodnim djevojkama koje su oni, navodno, tražili kao hostese.

Naplaćivale do 3500 eura

S druge strane, USKOK je u optužnici naveo kako je Perunović pronalazio djevojkama klijente kojima će pružati seksualne usluge te na taj način zaradio oko sto tisuća kuna. Naime, one su dio novca koje su dobivale zadržale za sebe, a dio bi dale Perunoviću. Kao pružateljice usluga spominjale su se poznate starlete, manekenke i pjevačice u usponu, koje su usluge naplaćivale od 500 do 3500 eura, ovisno o željama klijenata - sportaša, političara, liječnika i poduzetnika.

Na sudu je na koncu završilo troje ljudi: Perunović te Sara Sikirić, također optužena za podvođenje i prostituciju, kao i M. T. K., kojoj se zbog podvođenja sudilo u odvojenom procesu. Na početku ročišta u suđenju Perunoviću i Sikirić, koje je počelo krajem srpnja iste godine, odvjetnica Jadranka Sloković, koja je branila Sikirić, zatražila je izuzeće javnosti jer će među svjedocima biti mnogo osoba, a iznosit će se činjenice koje će zadirati u njihov osobni i profesionalni život. Rekla je kako treba zaštititi njihov ugled i interes. Tužitelj se složio s prijedlogom isključenja javnosti, a prihvatio ga je i sudac.

Rekordno brzo suđenje

"Smatram da su doista interesi svih sudionika u postupku ugroženi s obzirom na to da ovo postaje medijska tema broj jedan. Lagano ljetno štivo pretvara se u nešto gdje se uništavaju ljudske sudbine. Kao što ste vidjeli, tu je i čitav niz svjedoka i drugih sudionika u postupku koji imaju pravo na zaštitu svog osobnog i obiteljskog života, njihove obitelji također su dovedene u vrlo lošu situaciju. Brakovi se razvode, ljudi imaju profesionalno problema", rekla je tada Sloković.

Presude su donesene već mjesec dana kasnije - Perunović je dobio dvije godine zatvora, a uvjetno pet godina te je morao vratiti sto tisuća kuna. Sara Sikirić osuđena je na šest mjeseci zatvora, a uvjetno na dvije godine, i morala je vratiti 25.500 kuna. Oboje su na sudu priznali krivnju za podvođenje.