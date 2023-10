Izraelska vojska: "Hamas pokušava spriječiti evakuaciju civila, koriste ih kao ljudski štit"

Tijek zbivanja možete pratiti u nastavku:

08:20 Teroristička skupina al-Kaida pozvala je simpatizere da počnu napadati Židove i njihove saveznike širom svijeta.

"Neka se džihad protiv agresivnih Židova i njihovih saveznika proširi na svaku zemlju, more i nebo", stoji u priopćenju objavljenom u petak putem uobičajenih propagandnih kanala terorističke mreže.

"Sinovi islama" trebaju napasti "cioniste" na mjestima kao što su ulice Dubaija, Abu Dabija, Saudijske Arabije i Bahreina, piše al-Kaida.

07:58 Izraelska vojska u subotu ujutro održala je konferenciju za medije koja se uživo prenosila putem društvene mreže X. Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga Jonathan Conricus rekao je da Hamas pokušava spriječiti palestinske civile da se evakuiraju iz sjevernog dijela Gaze, pretvarajući ih u ljudske štitove.

Izraelske obrambene snage su jučer dale upute civilima u i oko Gaze, a radi se o više od milijun ljudi, da se presele u južna područja Gaze.

