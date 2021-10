Baš poput 2020., i 2021. godina bila je loša za prijevoznike autobusnih linija. Uz rast cijene goriva, mnogima od njih ukinut je i moratorij na kredite. Računi dolaze na naplatu, cijene rastu, a putnika je iz dana u dan sve manje i manje. Mnogi prijevoznici našli su se u blokadi.

Iako je na sjednici Vlade donesena Odluku o ograničenju cijene benzina na 11,10 lipa po litri, a dizela na 11 kuna, čini se da to i dalje nije prihvatljivo za prijevoznike. Naime, cijena benzina njima je i dalje jeftinija u susjednim državama.

"U konačnici će doći do poskupljenja svih resursa s kojima mi raspolažemo, ali sad nam je najveći problem što mi moramo svaki dan praktički stati na benzinsku crpku i napuniti po novim cijenama gorivo. To nam je u zadnjih godinu dana preko 20 posto udarac na povećanje troškova, a istovremeno nam nije osigurano financiranje nerentabilnih linija", rekao je Hrvoje Meštrović, predsjednik Koordinacije javnolinijskih prijevoznika Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Zbog toga su od Vlade zatražili izdavanje identičnog zaključka kojeg je nedavno dobio građevinski sektor, a tiče se postupanja javnih naručitelja radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena sirovina. Naime, iako postoje obveze europskih direktiva, ali i hrvatskog Zakon o cestovnom prometu, autobusnim prijevoznicima još uvijek nije uvedena tzv. javna usluga.

"Mi tražimo da se omogući povećanje cijena u onom sektoru gdje radimo s javnošću i da se uvede jedan sustav javne usluge koji imaju gradski prijevoznici i Hrvatske željeznice. Znači, oni svi sad nisu u problemima kakvim smo mi i na neki način bismo se izjednačili u statusu s javnim poduzećima koje imaju mehanizme kontrole. Povećanje cijena goriva nije takav udarac za njih kao što je to na privatni sektor", rekao je Meštrović.

Prijevoznici će tako biti prisiljeni povećati cijene svojih usluga prema putnicima, ali ostaje problem već potpisanih ugovora za prijevoz učenika. Prema svemu sudeći, ovo poskupljenje moglo bi se odraziti i na ukidanje pojedinih linija.

"Tamo gdje to više nije moguće, ili je već broj putnika ili usluga toliko slaba da ju više ne možemo održavati, će doći do prestanka linija. Znači da će doći do obustave prijevoza, a onda to znači da neki ljudi neće doći u školu, na radna mjesta i slično", rekao je Meštrović.

Slijedi li scenarij poput engleskog?

Scenariji poput engleskog mogli bi postati i dio naše svakodnevice. Bez učenika u školama i radnika na poslovima, police bi mogle ostati prazne, a to će se dodatno utjecati i na cijene kućanskih potrepština.

"Sustav prijevoza autobusa i sustav prijevoza kamiona mora funkcionirati. Ako on ne funkcionira, onda su to dalekosežne posljedice na gospodarstvo. U konačnici građani će to osjetiti kao što u Engleskoj sad imamo problem", rekao je Meštrović.

Vlada je omogućila učenicima besplatan prijevoz vlakovima, no na one učenike koji se nalaze u mjestima gdje nema vlaka nije mislila.

"Mi se nalazimo u jednoj nemogućoj situaciji i u ovim trenucima je potrebno da se primjeni taj model javne usluge koji postoji u gradovima i u HŽ-ovom putničkom prijevozu. Vidimo da je sada moguć besplatan prijevoz učenika srednjih škola. Zašto to nije i u autobusima na isti način? Onda država neka pokrije tu razliku tih troškova kako bi se ipak taj javni prijevoz i održao", rekao je Meštrović.

Osim problema rasta cijena naftnih derivata, prijevoznicima su ukinute i mjere za očuvanje radnih mjesta.

"Veliki dio prijevoznika je sada u blokadama. Govorimo o malima, najmanjima, onim povremenima koji su radili uglavnom turizam i slične djelatnosti. Oni su sada na velikom udaru zato što nakon godinu moratorija što su im banke i leasing kuće omogućili su krenuli u prisilne naplate tako da je dobar dio poduzeća sad u blokadama ili pred blokadom. Pravi broj stradalih znati će se uskoro, kada ćemo vidjeti broj poduzeća koji neće uspjeti reprogramirati kredite i neće se uspjeti izvući iz situacije u kojoj su se našli", rekao je Meštrović.

Koliko je ova situacija postala ozbiljna, govori i najava poskupljenja cijena karata u gradskim autobusnim i tramvajskim linijama, a istu najviše koriste upravo učenici i penzioneri.

