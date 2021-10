Kako pokrenuti poduzetničku priču, prikupiti potrebnu papirologiju, te uspostaviti proces proizvodnje, samo su neka od pitanja mnogih koji često putem i odustanu. Upravo zahvaljujući projektu Startaj Hrvatska, osam kandidata dobilo je sve potrebne stručne savjete kako bi svoje ideje i ostvarili.

Počela je druga sezona projekta Startaj Hrvatska partnera Nove TV i Spara Hrvatska, koji su i ovoga puta udružili snage kako bi podržali Start up scenu u Hrvatskoj. Osmero kandidata iz cijele Hrvatske dobilo je jedinstvenu priliku, a to je predstaviti svoje poduzetničke priče i naći se na policama spomenutog trgovačkog lanca.

To je pošlo za rukom i prvoj kandidatkinji ove sezone Renati Burić koja je proizvela raviole naziva Pa-Šta.

"Prijavila sam se na Startaj Hrvatska sasvim slučajno. Bila sam na dostavama sa suprugom u autu i pitala sam ga pa kaj misliš da se prijavim, i veli on meni, ne znam, jesi sigurna da želiš to. Valjda si svjesna da ćeš ući u prvih osam ako se prijaviš. Ja sam mu na to rekla da nema šanse, koliko ljudi se na to prijavi, ali hajmo probati”, prisjetila se kandidatkinja Renata.

Ispostavilo se da je njezin suprug bio u pravu jer proizvod joj je odavno prestao biti samo potencijal. Popunila je potrebnu prijavu, došla na razgovor, prošla audiciju i selekcijske krugove. "Kad su mi rekli da sam ušla u prvih osam kandidata opralo me milijun emocija. Baš je bilo jedno lijepo oduševljenje“, dodala je.

Pomoć s papirologijom je ključna

Kako bi proizvod bio jedinstven na tržištu odlučila se upravo na okuse iz djetinjstva, ali i provjerenu recepturu koja je jako jednostavna. Pri proizvodnji raviola se ne koriste umjetna bojila već se ona postiže s ciklom. No ono što je zanimljivo je kako ponekad za poduzetnički pothvat treba upravo dobra ideja.

"Pa s izradom tjestenine uopće nisam imala iskustva prije nego mi je uopće pala na pamet ideja da počnem raditi tako nešto sam zamijesila tijesto dva puta, ali kad sam krenula, onda sam shvatila da je to jako puno posla i da ima jako puno proučavanja. Dugo vremena sam tražila uopće recepturu.

Znala sam imati na stolu zamiješanih deset različitih bula s različitim brašnom, omjerima, svime, da bi dobila nekakvu recepturu za koju sam smatrala što će biti najbolja“, kazala je.

Potvrdu od kupaca je već imala, ali bio joj je potreban onaj stručan dio savjeta i kritika, kao i pomoć pri prikupljanju papirologije.

"Prije nego što sam krenula u Startaj Hrvatska nisam imala niti jedan birokracijski papir, nisam ni znala što mi sve treba za pogon. Sama ekipa cijela iz Spara i Startaj Hrvatska su zaista imali jako puno strpljenja prema meni.

Puno vremena su mi posvetili da mi objasne svaki korak koji sam prolazila. Bilo je to dosta naporno i zahtjevno, ali su me naučili, usadili su mi znanje koje netko godinama skuplja kroz raznorazne institucije. Ja sam to uspjela sve naći na jednome mjestu“, istaknula je Renata.

I dalje se oslanja na ručni rad

Baš kao i kod ostalih poduzetničkih priča i ova je imala svoje uspone i padove prije same realizacije. Unatoč tome uhvatila se posla i prilagodila način proizvodnje koji je prije projekta Startaj Hrvatska bio kućna radinost.

"Ništa se tu nije previše promijenilo osim što smo naravno po svim standardima i higijenskim uvjetima morali nabaviti stolove i neke određene alate, ali od strojeva i mašina ne koristimo ništa osim mašine na razvlačenje tijesta. Znači za stanjivanje tijesta.

I dalje se ručno reže i dalje se ručno miješa i dalje ima nekih stvari koje se rade ručno, a tim više je i zahtjevnija ta proizvodnja. Ja sam mislim preko 20.000 raviola ručno izrezala koje sam spakirala svaki u ovu kutijicu“, zaključila je kandidatkinja.

