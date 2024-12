Zatvorski cimer Kristiana Vukasovića ispričao detalje užasa: "Udario ga je nogom u trbuh i prsa"

Svjedok koji je bio u zatvorskoj ćeliji s Kristijanom Vukasovićem (18) ispričao je što se s mladićem dogodilo dan prije nego što je prebačen u splitsku bolnicu u kojoj je i preminuo.

Za Dalmatinski portal je ispričao da je Kristian imao fizički sukob s drugim pritvorenikom, mladićem koji je osuđen za ubojstvo.

"Sjećam se da je dan prije nego je Kristijan odvezen na Hitnu pomoć imao sukob s njim. Došlo je do fizičkog okršaja, a ja sam kasnije u novinama vidio da je Kristijan imao nekakve hematome na glavi i trbuhu. Ovaj ga je udario nogom u trbuh i prsa, a Kristijan je pri padu udario glavom u zid. Ja sam to vidio. Ležao sam na krevetu kada se to dogodilo te sam ustao i razdvojio ih", ispričao je svjedok koji je s Kristijanom dijelio sobu u zatvoru.

Inače, on je tijekom boravka u zatvoru konstantno trebao liječničku pomoć jer je imao epileptične napade i probleme s disanjem. Zbog manjka zatvorskih čuvara, ponekad nije dobivao pumpicu koja mu je bila nužna za disanje.

"Soba u kojoj je bio smješten imala je nekih osam kvadrata sa sanitarnim čvorom od četiri kvadrata, uvjeti su bili loši. U toj sobi su uvijek bile manje-više po četiri osobe, i to bez klime i tople vode. Mislim da onnije imao nikakav poseban tretman u odnosu na druge zatvorenike", naveo je svjedok i ispričao što je bilo nakon sukoba.

"Komandiri su vjerojatno napravili zapisnik, ali nisu ništa poduzeli. Ostavili su ih u istoj ćeliji da se kolju. Kristijanu je oko jedan ili dva sata ujutro pozlilo. Nije mogao doći do zraka pa smo mi iz ćelije zvali komandire koji su došli nakon desetak minuta. Ja sam ga počeo oživljavati, ali on zapravo nije reagirao", rekao je svjedok.

Dodao je i da kako mu je glupo što je Kristian bio u zatvoru s obzirom na to da po njemu nije bio za zatvor.

Naime, on je bio u zatvoru zbog potpaljivanja požara i piromanije od koje se liječio još kao dijete od 12 godina. Nakon što je potpalio požar, sam se prijavio kako nitko drugi ne bi bio okrivljen. Na posljetku je osuđen na osam mjeseci zatvora.

"Kristijana je ubijalo to što je u zatvoru. Imao je strahove i noćne more, kao i velike probleme s disanjem. Ja sam ga iznio iz ćelije, onda su ga preuzeli djelatnici Hitne pomoći. Došli su za nekih 15-ak minuta", opisao je svjedok.

Kristian je bio u teškom psihičkom stanju i nekoliko puta je prevezen u zatvorsku bolnicu u Zagreb. Tamo su mu dijagnosticirali suicidalni poriv, no unatoč tome, vraćen je u splitski zatvor, odakle je 1. kolovoza 2019. u komi prebačen u splitsku bolnicu, gdje je i umro.

Obitelj priprema kaznenu prijavu

Odvjetnik koji zastupa obitelj Vukasović Vinko Ljubičić za Dalmatinski portal je ispričao da očekuje da Državno odvjetništvo nakon ovog iskaza svjedoka ponovno otvori slučaj i istraži ove navode svjedoka. Ako ne budu to uradili, spreman je podnijeti kaznenu prijavu za teško ozljeđivanje.

Obitelj je tužila državu za 700 tisuća kuna nakon što je DORH odbio zahtjev za mirnim rješenjem spora uz obrazloženje da ne postoji uzročno-posljedična veza između postupanja državnih tijela i smrti Kristijana Vukasovića.

Potom je obdukcijom utvrđeno kako je najvjerojatnije umro zbog zatajenja srca radi iznenadnog zastoja, a pronađeni su mu i brojni manji krvni podljevi na trbuhu.

Pročitajte i ovo odriješit premijer Ministrica smijenjena nakon što je objavljen njezin eksplicitni video: "Slala sam ga mužu"

Pročitajte i ovo oglasio se i župnik Skandal u Slavoniji, svećenik nije htio blagosloviti dom žene koja je u drugom braku: "Rekao mi je da se razvedem"