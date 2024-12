Prati nas suho i stabilno te ne previše hladno vrijeme. Na jugu je u subotu bilo i razmjerno toplo za doba godine, u Hvaru i Dubrovniku u 14 sati mjereno je čak 17 stupnjeva. Nakon nekoliko iznimno vjetrovitih dana, bura je napokon oslabjela. Značajnijeg vjetra neće biti ni u nedjelju. Očekuje nas jedan lijep dan, vrijeme će biti pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka, atmosfera stabilna, a sunca pregršt u većini zemlje.



Vedrina će ponegdje u kopnene krajeve u noći na nedjelju donijeti izraženu hladnoću. Tako se, prije svega u Lici očekuje i -8 stupnjeva rano ujutro. Manje hladno bit će drugdje u unutrašnjosti, pa i u Gorskom kotaru, od -5 do -2. Na Jadranu od 5 na sjevernom do 11 stupnjeva na južnom dijelu. Može biti i malo bure. Prevladavat će sunčano, osobito u višem gorju i na moru, dok će u nizinama mjestimice nastajati magla ili niski oblaci.



Magle će lokalno u središnjoj Hrvatskoj biti i prijepodne, a potom će prevladavati sunčano. Najviše sunca, u višim predjelima, u gorju. Dnevna temperatura, ovdje između 4 i 7 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji će tijekom dana prevladavati sunčano ili će biti najmanje dijelom vedro. Vjetra nema, temperatura od 3 do 6 stupnjeva.



Dosta sunca sutra i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru će puhati slaba do umjerena bura, a prema otvorenom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju između 4 i 9 stupnjeva, a na sjevernom Jadranu od 12 do 16.



Najsunčanije i najugodnije ponovno u Dalmaciji, osobito na jugu. I tamo će ujutro biti malo bure, a danju uglavnom sjeverozapadnjak. Temperatura većinom od 13 do 16, ponegdje i 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu će se stabilno i prilično sunčano zadržati i dobar dio sljedećeg tjedna. Doduše, raste vjerojatnost za jutarnju maglu i niske oblake, no i sunca bi trebalo biti dovoljno. Sredinom tjedna zapuhat će jugozapadnjak, a postupno će biti i manje hladno.



Na Jadranu će sljedećih dana prevladavati sunčano, uz nešto više oblaka tijekom srijede. Jutra uz slab do umjeren burin, dok će danju puhati jugozapadnjak i na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura se posljednjih dana ove godine na moru neće značajnije mijenjati. Zadržat će se ugodno.



Prema trenutnim izračunima i prvi dani Nove godine bit će sunčani, dok se promjena vremena za sad, očekuje tek sljedeći vikend, no to još nije posve pouzdano. Na moru će se većinom zadržati ugodno, dok će i u kopnenim krajevima temperatura sljedećih dana postupno rasti.

