Vlada je zamrznula cijene goriva na 30 dana. Što kažu građani, a što prijevoznici i oporba, donosi Dnevnik Nove TV. Reporter Ivan Čorkalo razgovarao je i s Darkom Vukadinovićem iz Udruženja cestovnog teretnog prijevoza.

Vlada je ipak intervenirala u cijene goriva. Na trideset dana donesena je odluka o zamrzavanju cijena. Litre benzina na 11 kuna i 10 lipa, a dizela na 11 kuna.

Premijer Andrej Plenković kaže kako je to je odluka "na korist našeg gospodarstva i naših građana."

Ali ne i na korist distributera na koje pada teret. Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić pojašnjava: "Najvećim dijelom podnijet će distributeri i jednim dijelom proračun u okviru smanjenja PDV-a, ukoliko dođe do značajnije eskalacije cijena na razini Vlade, dogovoreno je da ćemo intervenirati u segmente proračunskog prihoda".

Predsjednik Vlade RH dodao je kako smatra da je ovakva odluka ograničenog karaktera primjerena trenutku i da ni distributeri ni proizvođači neće imati veliku dramu.

A evo što kažu naftne kompanije:

U priopćenju iz INA-e stoji kako će "INA će u potpunosti poštivati odluku Vlade. U međuvremenu, ispitujemo sve posljedice na poslovanje koje ova Uredba Vlade nosi sa sobom."

Iz Petrola d.o.o. poručuju kako Vladina Uredba po pitanju ograničenja cijene naftnih derivata još nije stupila na snagu, pa ne mogu iznositi komentare.

Iz LUKOIL-a Croatia d.o.o. navode da "poštuju Uredbu Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata te će po istoj postupati u cijeloj maloprodajnoj mreži na teritoriju RH."

Građani su uglavnom zadovoljni, ali ne i prijevoznici.

Dragutin Kranjčec kaže kako "tih 40 lipa neće riješiti probleme koji su već godinama nagomilani."

"Ja ne znam kako zaustaviti odlazak vozača iz RH", poručuje.

Oporba je očekivano kritična.

"Ako dobro pratimo, jučer je Ćorić govorio da do smanjenja cijena neće doći danas premijer u stilu Putina administrativno ograničava cijenu benzina i dizela", rekao je Siniša Hajdaš Dončić (SDP).



Ante Kujundžić iz Mosta naglašava kako se baš se poklopila jučerašnja presuda za FIMI mediju s današnjim ograničenjem goriva. "Vlada ima i škare i sukno ona je trebala rezati trošarine davno", navodi Kujundžić.

A kada je Vlada donijela odluku?

Premijer Plenković kaže kako Vlada ne mora baš svaki put na megafon najavit što rade i kada.

"Imamo nekakvu diskreciju da mi donesemo odluku kad smatramo da je dobro".

I tu nije kraj intervencijama. Rastu cijena ne nazire se kraj.

"Skuplje gorivo, skuplji prijevoz"

Cijena litre eurodizela danas je viša za gotovo 30 % u odnosu na početak godine. Točnije, eurodizel u RH ima povijesno najveću cijenu.

Reporter Nove TV Ivan Čorkalo razgovarao je s Darkom Vukadinovićem iz Udruženja cestovnog teretnog prijevoza Hrvatske gospodarske komore.

Na pitanje može li ova, zasad kratkoročna odluka, donijeti pozitivne efekte, stabilizaciju, ili je riječ naprosto o bacanju pijeska u oči, Vukadinović odgovara: "Udio troškova goriva u troškovima prijevoznika iznose 35 do 30 posto, nekad i više. Najveći je trošak prijevoznika i primarna u njegovom iznosu cijena goriva. Naravno, povećanje cijena goriva povećat će troškove cijena prijevoza. Ne možda u tom omjeru, ali očekujemo povećanje cijena proizvoda, odnosno logističkih troškova."

Vukadinović je istaknuo kako cijena goriva, nažalost, do sada nije pratila povećanje cijena goriva, s tim da se povećanje dogodilo u vrlo kratkom vremenskom roku, preciznije – u mjesec dana cijena goriva je porasla za više od kunu, što je gotovo nemoguće ugraditi automatski u vozarine.

Je li onda rješenje u smanjenju trošarina, PDV-a ili naprosto reguliranje marži opskrbljivača?

"Što se tiče sektora cestovnog prijevoza, imamo pravo na povrat trošarina do iznosa minimalne trošarine od 330 eura propisane na razini EU već treću godinu zaredom. Dakle, tu prostora ne bi bilo, u tom slučaju očekujemo od države da se taj dio vrati prijevoznicima.

Nažalost, u zadnjem Zakonu o trošarinama nije se napravila jedna stvar, a to je mogućnost točenja plavog dizela u spremnike rashladnih uređaja kod temperaturno-kontroliranih transporta, gdje RH jedina to u EU ne omogućuje. Na taj način hrvatski prijevoznici u prijevozu hrane nisu konkurentni. U idućih 30 dana vrlo malo se može promijeniti", kazao je Vukadinović te dodao kako su potrebni koraci za povećanje konkurentnosti prijevoza, koji nisu vezani nužno za gorivo, nego primjerice i za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jedino tako, zaključio je, Hrvatska može postati konkurentna.

