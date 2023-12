Inflacija nije zaobišla ni ovaj sektor: Nikad nije bilo skuplje umrijeti, a sve je manje radnika

U Rijeci prostora za nove grobnice imaju za do kraja stoljeća, a u Splitu se mjesto čeka sedam godina.

"Grobnica u zemlji s četiri mjesta košta oko 9000 eura, a imamo u zemlji praktički za 5250 kuna", rekao je Petar Bilobrk, direktor groblja Lovrinac Split.

Inflacija nije zaobišla ni ovaj sektor.

"Normalno je za očekivati da cijene grobnih mjesta skaču zato što skaču ulazni troškovi – građevinski su skočili 30 posto", istaknula je Nives Torbarina iz Grupacije održavanja groblja.

Zahvatio ih je i trend nedostatka radne snage. Plaće grobara više nisu konkurentne.

"One su oko 1000 eura i to ljude ne zadovoljava obzirom o kojem se poslu radi. Ja imam situaciju da je skoro deset ljudi umrlo prije nego je dočekalo svoju mirovinu, a to nije zato što im je lijepo, već zasigurno zato što je neugodan i stresan posao", ispričao je Bilobrk.

Slab je interes i za radnim mjestima na održavanju groblja.

"Nitko se ne javlja na natječaje. Za sada nismo išli na zapošljavanje ljudi iz trećih zemalja, ali mislim da ćemo u budućnosti o tome ozbiljno razmišljati", rekla je Torbarina.

Neka groblja pravi su muzeji na otvorenom te se na Zapadu održavaju zaradom od turizma.

"Neki rade čak i izložbe, rade i koncerte na groblju. Neki predstave. To ljudi plaćaju i dolaze. Neki samo meditiraju, neki malo proučavaju, neki traže vodiča i mislim da je to jedna vrlo zanimljiva destinacija u svakom gradu", pojasnila je povjesničarka umjetnosti Daina Glavočić.

Trend je i da njihove zelene površine postaju sastavni dio grada.

"Građani koriste groblja za razonodu, vježbanje. U Danskoj, Finskoj, Nizozemskoj groblja su ujutro prepuna ljudi koji tamo trče. Groblja nisu nešto morbidno i mijenjaju se te paradigme i trendovi", napomenuo je Marijan Kavran, organizator konferencije tvrtki koje se bave održavanjem groblja.

