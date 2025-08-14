Brutalno pretukli mladića, morao na hitnu operaciju: "Iživljavali su se, pljuvali"

Student iz Karlovca brutalno je i bez razloga pretučen u Varaždinu, dok se vraćao s posla. Detalji su užasni, a mladić je morao na hitnu operaciju.

Kako je od njegove majke saznao KAportal, sve se dogodilo 6. srpnja, kad se 23-godišnjak vraćao sa noćne smjene u kafiću u kojem radi preko student servisa. U društvu svoje djevojke i još jedne prijateljice sjeo je na klupu u gradskom parku. U pozadini su čuli neke dečke kako šutaju kante za smeće, ali se nisu obazirali. Ubrzo su ti dečki došli do klupe i počeli provocirati i vrijeđati ga, te dobacivati seksističke poruke djevojkama, ispričala je majka i dodala da se radilo o srednjoškolcima.

Kad su im Karlovčanin i djevojke rekli da se maknu i odu kući jer "maloljetnici u ovo kasno doba ne smiju biti vani", došlo je do naguravanja i napada. Student se pokušao obraniti, no nespretno je pao, a jedan ga je udario u glavu.

"Taj udarac ga je ošamutio, ali dječake to nije navelo da stanu. Nastavili su se iživljavati, pljuvali su po njemu, udarali ga u glavu i urlali uvredljive komentare. Djevojke su ih vukle s mladića i vikale. Ostavivši strašan prizor, kada mladić na podu više nije reagirao na udarce, dvojica napadača otrčala su u nepoznatom pravcu, a jedan je ostao", prepričala je majka.

"Išao je za njima ulicom objašnjavajući im da se nije dogodilo ništa strašno, uvjeravao ga je da nije ništa slomio i rekao mu kad dođe u stan stavi led na lice. Pritom je napomenuo da ima 17 godina, da zna sve o takvim povredama jer se bavi borilačkim sportom. I na samom kraju rekao je prijateljici mog sina da nazove njegovu mamu da dođe po njega. Svjesna da će taj broj mobitela biti siguran trag da se počinitelji nađu, nazvala je majku maloljetnika. Broj su predali policiji", dodala je.

Policija nije izvijestila o događaju

Mladić je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede, desna vilica mu je slomljena na dva dijela, dok je lijeva napuknuta pa je podvrgnut hitnoj operaciji. Ugrađene su mu titanske pločice, a nakon 12 dana oporavka je pušten iz bolnice.

Obitelj nije dobila informaciju je li pokrenuta istrage, a varaždinska policija nije izvijestila o događaju, pa je majka je 14. srpnja događaj prijavila unutarnjoj kontroli MUP-a. Dan kasnije, počinitelji su identificirani.

"Postupanjem policijskih službenika te provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su maloljetnici, sva trojica u dobi od 17 godina, tom prilikom fizički napali 23-godišnjaka, zadavši mu više udaraca u glavu i tijelo. On je uslijed udaraca zadobio frakturu donje čeljusti, zbog čega mu je pružena medicinska pomoć u Općoj bolnici Varaždin, a njegove su ozljede okvalificirane kao teške", potvrdila je varaždinska policija za KAportal.

Protiv trojice počinitelja podnijeti će posebno izvješće nadležnom Državnom odvjetništvu u Varaždinu.