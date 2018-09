Dolazak gradonačelnika Milana Bandića i danas je izazvao negodovanje roditelja u Vukomercu, dok je između gradskog pročelnika Ureda za upravljanje hitnim situacijama Pavla Kalinića i jednog muškarca došlo do naguravanja.

Kalinić je branio gradonačelnika Bandića od muškarca koji ga je htio pljunuti. Muškarac je nakon što su ih brzo razdvojili, stao vikati na Kalinića.

"Pa tko si ti? Jesi ti policija?", vikao je muškarac na Kalinića, no pročelnik se okrenuo i otišao.

Po dolasku ispred škole u Vukomercu gradonačelnik Bandić odgovarao je na pitanja novinara. Podjsetimo, ispred te škole prije dva dana došlo je do pucnjave dok su djeca još uvijek bila na nastavi. Policija je u međuvremenu privela 19 osoba, a tri su završile i u pritvoru, jedna od kojih je uhićena u petak oko 16 sati u kući ispred koje se i dogodila pucnjava. Roditelji otad negoduju i prosvjeduju, tražeći od grada, policije i države da riješi problem.

"Ja sam spreman i dobiti batine", poručio je gradonačelnik.

Bandića su novinari pitali što će biti s privedenim osobama i hoće li one u ponedjeljak na slobodu, no gradonačelnik je poručio da to on ne zna.

Gradonačelnik se žalio na policiju, ali ne zbog djece koja su mogla poginuti nego zato što smatra da njega jučer nisu dovoljno dobro zaštitili od bijesa građana.

"Nikad me nitko nije čuvao, niti će me čuvati. Par pijanaca kojih je došlo tamo... Odradili smo dobar sastanak s predstavnicima roditelja, par ljudi krvavih očiju ko đelati, ali to je sastavni dio posla. Mislim da policija nije odradila svoj dio posla", rekao je Bandić.

"Moram reći da je policija osigurala sigurnost gradonečalinku. Nije bilo fizičkog kontakta i napada na gradonačelnika. Gradonačelniku je omogućen odlazak, nije bio ozlijeđen, nije bilo fizičkog kontakta. Nije bilo oštećenja vozila", odgovorio je Marko Rašić, načelnik PUZ-a.