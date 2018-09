Zagrebačko naselje Vukomerec u petak popodne opkolila je policija. Privedene su tri osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom. Stotinjak roditelja se okupilo u krugu škole i po dolasku gradonačelnika Bandića, došlo je do novih negodovanja, a jedan nezadovoljni roditelj vikao je na Pavla Kalinića.

Stotinjak roditelja okupilo se u krugu škole u Vukomercu, iako je roditeljsko vijeće ranije reklo da prosvjeda roditelja danas neće biti. Dolazak gradonačelnika Milana Bandića i danas je izazvao negodovanje roditelja.

Policija je ranije opkolila Vukomerec i privela tri osobe koje se dovodi u vezu s pucnjavom.

"Ispred kuće u kojoj se dogodila pucnjava stigla su četiri policijska vozila, policajci su ušli u kuću i neke od osoba koje su unutra zatekli su privedene", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Ispred škole se okupilo stotinjak građana, a i danas bi se trebao pojaviti gradonačelnik Milan Bandić, koji je jučer izviždan po dolasku i odlasku sa sastanka održanog u školi.

"Dvije godine se već kolju"

Dio građana okupljenih ispred škole komentirao je privođenja.

"Nema više zla u kvartu, ako bog da. Ako se odradi sve kako treba, neće ni njih više biti, jer djeca ne mogu ići u školu. Je li smiju djeca u školu? Ja svoje dijete neću sigurno pustiti. Do daljnjeg neće ići, dok se to ne riješi", rekao je jedan roditelja.

"To je stav svih iza mene (pokazuje na okupljene roditelje). Njih treba maknuti, jer to neće stati. Dvije godine se već oni kolju. Pa to su klanovi", dodao je isti roditelj.

Iako su i za danas najavili miran prosvjed ispred škole, roditelji iz Vukomerca nisu se okupili. Goleš doznaje iz razgovora s roditeljskim vijećem kako roditelji danas neće prosvjedovati, zbog svega što se oko čitavog slučaja počelo pisati i nagađati u medijima. Isto tako, roditelji su i u strahu kad su vidjeli policiju ispred kuće u kojoj se dogodila pucnjava, kaže Goleš.

Policija opkolila Vukomerec

Kako javlja policija, dovršeno je krim istraživanje nad trojicom muškaraca (29, 27 i 44) koje se sumnjiči za pucnjavu u Vukomercu.

Policijsko priopćenje prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici IV. policijske postaje Zagreb dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom, 27-godišnjakom i 44-godišnjakom zbog osnova sumnje da su sva trojica počinila kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a nad 44-godišnjakom i zbog osnova sumnje da je počinio i kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

Sumnja se da su se 12. rujna oko 19 sati 29-godišnjak i 26-godišnjak dovezli osobnim automobilom marke Porsche Cayenne zagrebačkih registarskih oznaka u Porečku ulicu te izašli iz vozila i iz pištolja ispalili nekoliko hitaca u smjeru kuće na čijoj terasi je bilo pet osoba nakon čega je 44-godišnjak iz automatskog oružja ispalio dva rafala u smjeru 29-godišnjaka i 26-godišnjaka koji su bježali Porečkom ulicom. Od ispaljenih hitaca oštećena je jedna kuća i sedam osobnih automobila.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su pritvorskom nadzorniku predali 29-godišnjaka, 26-godišnjaka i 44-godišnjaka, a nadležnom državnom odvjetništvu su podnijeli kaznenu prijavu.