Tko sve ima pravo na besplatnu članarinu u knjižnicama i mogu li se knjige posuđivati ako ne živite u Zagrebu

Knjižnice grada Zagreba otvorene su svim građanima, studentima i zaposlenima u metropoli, a pojedine kategorije korisnika imaju pravo na besplatan upis.

Prema pravilima KGZ-a, članom knjižnice može postati svatko tko ima prebivalište ili prijavljeno boravište u Zagrebu. No članovi mogu postati i one osobe koji se u glavnom gradu školuju ili rade.

Upis je moguć i za strane državljane ako žive, studiraju ili su zaposleni u Zagrebu, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Za određene skupine članarina se ne naplaćuje.

Besplatno učlanjenje imaju djeca do kraja kalendarske godine u kojoj navrše 15 godina, i to ne samo iz Zagreba nego i iz Zagrebačke županije te s područja koje pokriva bibliobusna služba.

Uz njih, pravo na besplatan upis imaju i osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata te korisnici socijalne pomoći, uz predočenje odgovarajućih potvrda.

Također, bez plaćanja članarine knjižnicama mogu pristupiti umirovljenici, djelatnici samih knjižnica te članovi Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Za ostale korisnike godišnja članarina iznosi trenutno 7 eura, a za upis je potrebna osobna iskaznica, dok studenti prilažu i indeks, a za djecu upis obavljaju roditelji ili skrbnici.

U knjžnicu se može upisati ili obnoviti članstvo putem aplikacije eZaKi.

Osobe koje imaju pravo na besplatan upis, a nisu mlađe od 15 godina, članstvo u Knjižnici mogu ostvariti ili obnoviti online slanjem elektronički ispunjene pristupnice i dokaza kojim potvrđuju pravo na besplatan upis na adresu e-pošte upisi@kgz.hr. Nakon provjere podataka iz pristupnice korisnik će e-poštom dobiti potvrdu o članstvu, a prilikom dolaska u knjižnicu bit će evidentiran uz predočenje potvrde o članstvu i osobne iskaznice.