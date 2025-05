U Hrvatskoj je uobičajeno da su stanovi za najam već opremljeni osnovnim uređajima poput televizora, hladnjaka, perilice rublja, bojlera ili mikrovalne pećnice. No mnogim građanima nije jasno koje su njihove obveze i što se događa kada se neki od tih uređaja pokvari.

"Podstanar sam. Živim u stanu 25 godina. Nedavno je procurila voda iza wc školjke. Preko predstavnika stanara došao je vodoinstalater i popravio kvar. Naime voda je curila iz priključka u zidu. Vodoinstalater je promjenio priključak i stvar je riješena. Tko snosi troškove popravka? Da li podstanar ili vlasnik stana?", pitala nas je čitateljica Iva.

Tko snosi trošak popravka?

Prava i obveze najmodavca i najmoprimca definiraju Zakon o najmu stanova i Zakon o obveznim odnosima.

Za početak, važno je istaknuti da je dužnost podstanara koristiti uređaje odgovorno, a dužnost najmodavca održavati ih, odnosno rješavati potrebne popravke ili zamjene uređaja.

U Zakonu o najmu stanova piše da podstanar mora obavijestiti najmodavca o nužnim popravcima, a najmodavac je dužan platiti troškove. To se odnosi na nužne popravke u stanu, kao i na nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrade. Ipak, treba obratiti pažnju na jednu važnu stavku, a u tom slučaju troškove

Najmodavac je dužan održavati stan u funkcionalnom stanju, održavati električne, vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako kvar na njima nije nastao zbog grube nepažnje podstanara.

Dakle, važno je obratiti pažnju na to da, ako je do kvarova došlo podstanarskom greškom ili nestručnim rukovanjem, onda je on odgovoran za popravak.

Podstanar je dužan koristiti se stanom tako da ga čuva od oštećenja. Ne smije raditi značajne preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi bez pisane suglasnosti najmodavca.

U slučaju hitnih intervencija najmodavac je dužan najmoprimcu nadoknaditi troškove izvršenih popravaka u slučajevima kad problemi koji su nastali nisu trpjeli odgađanje ili kad najmodavac nije izvršio popravke u primjerenom roku.

Najmoprimac pri izlasku iz stana predaje stan u stanju u kojem ga je zatekao, ne računajući štetu nastalu redovitim korištenjem stana.

